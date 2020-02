“No salía nunca y desde el momento que fue a la calle y nos dimos cuenta de que no estaba habrán pasado 30 minutos. Mi marido había llegado al mediodía a almorzar y pensé que era raro que no estuviera pidiéndome comida. La casa es chiquita, así que supimos en seguida que no estaba. Esto fue en Miguel Muñoz y Ecuador, en Cipolletti”, detalló la mujer.

Gina y Alma Su perra desapareció y ofrecen recompensa para quien la devuelva

A su vez, Luciana comentó que el vecino que la vio ese día no la reconoció porque le habían cortado el pelo, ya que lo tenía muy largo y las altas temperaturas no le permitían estar cómoda.

“Tiene seis años y es una perra caniche, pero no de raza pura. A ella la rescataron y nosotros la adoptamos cuando estaba embarazada de Alma. Quería que crecieran juntas desde chiquitas, como lo hice yo. Hacían todo juntas, eran inseparables. Ahora se duerme llorando por su perrita”, concluyó.

Quienes tengan información sobre Gina pueden comunicarse al número 2996570618 o 2994062774.

