Clarita, una simpática perra cipoleña fana del agua

"Es de una vecina pero viene siempre. Cuando no la dejan salir, llora y llora", cuenta uno de los laburantes del sector, quien al igual que sus compañeros en medio de la arduas jornadas contemplan las piruetas y habilidades de este bello animal que se hace querer por todos. Imposible no ser cómplices de una mascota tan dulce, tierna y compradora.

Súper inteligente, parece tener registrados los horarios en los que se abren los grifos que largan imponentes chorros. Pero ella no se deja intimidar y apenas los visualiza, corre hacia ellos con un entusiasmo contagioso y va de uno en uno... Primero se refresca, luego juega a "gambetearlos", se revuelca chocha de contenta y repite la maniobra.

Embed

Y cuando ya se culminó con la tarea del riego, se queda por allí cerca. Callejeando, como le gusta y esperando que vuelva a lanzarse el agua para brindar un nuevo show. Negrita con manchas blancas, se mueve con mucha clase y derrocha magia.

Su encantadora conducta no pasa inadvertida. La gente se detiene a observarla. Y si van dos personas y una de ellas aún no la observó, la otra de inmediato se la señala. En la Avenida Alem al fondo es imposible no encontrarla cada jornada. También es difícil que Clarita no le saque una sonrisa a quien ocasionalmente presencia su escena.

Es una genia, la alegría de buena parte de Cipo. En días en los que muchos reniegan de las altas temperaturas, ella no "hace agua" y la pasa bomba. Es la perra del pueblo. Es la Diosa del verano, que duda cabe...

LEÉ MÁS

Pacha, la perra mochilera: viajó 1600 km sin querer para reencontrarse con su familia

Viaja por América con su perrita y llegó a Cipolletti

Una familia denunció que le envenenaron a su perra

El rescate de una perra enferma y abandonada