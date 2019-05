El rescate de una perra enferma y abandonada

Betty Gallardo dedica gran parte de su vida a ayudar a todos los animales que lo necesiten y este caso no fue la excepción. El sábado a primera hora de la mañana recibió una seguidilla de mensajes en su cuenta de Facebook, en los que varios usuarios le compartieron el caso de la perrita de El 30 y ella, fiel a sus principios, no pudo ni quiso mirar hacia un costado, como si nada hubiera ocurrido. De inmediato se dispuso a conseguir transporte para ir a buscarla y, cuando lo hizo, ya era de noche. Pero eso no importó.