Una familia denunció que le envenenaron a su perra

“Me pareció raro que esté parado afuera de casa. Después entré a la perra porque duerme adentro. Al otro día a la mañana la sacamos para que haga sus necesidades y ya no la notamos bien. Siempre estaba corriendo, pero ese día no. Me fui al trabajo, y me llamó mi hija llorando diciendo que estaba tirada ene l piso con espuma en la boca y excremento”, explicó el hombre.

Consultamos a un veterinario y al municipio, y lo único que pudieron hacer es llevarse el cuerpo.

“Cuando los envenenan largan espuma blanca por la boca, Luna se llamaba, y la teníamos hace 8 años. En dos oportunidades le quisieron robar la moto a mi vecino y fue Luna quien advirtió y evitó el robo. Creo que es gente que viene por eso”, indicó el hombre.

Cuestionó que hay muchos robos en el barrio y la policía no de abasto.