Allanamientos en pleno centro de Neuquén al dueño del polémico edificio del bajo

De acuerdo a la teoría del caso expuesta por la fiscalía, el 15 de septiembre de 2020, una pareja firmó un contrato de alquiler por un departamento ubicado en la Avenida Olascoaga. Como garantía, el imputado les hizo firmar seis pagarés en blanco y les exigió la entrega del formulario 08 de un vehículo, como garantía complementaria.

Un mes y veinte días después de mudarse, la pareja decidió rescindir el contrato debido a graves problemas edilicios en la vivienda, ya que carecía de gas natural, presentaba una instalación eléctrica precaria y tenía roto el termotanque. El 4 de noviembre de 2020, al no obtener soluciones, las víctimas abandonaron el domicilio.

narvaez y tanya cid.jpg

Al día siguiente, la pareja, acompañada de una abogada, se dirigió a la escribanía donde trabajaba el acusado para entregar las llaves y rescindir formalmente el contrato. Sin embargo, según la Fiscalía, el imputado se mostró evasivo, no los atendió y su secretaria negó tener conocimiento de los pagarés y el formulario 08, pidiéndoles que se retiraran. La pareja dejó las llaves del inmueble, pero se fue sin recuperar sus documentos.

A raíz de esta maniobra, la Fiscalía informó que se quedó con los pagarés firmados en blanco y los completó posteriormente, consignando fechas de confección y vencimiento, y estableciendo como beneficiaria a una empresa de la cual es titular.

Narvaez, acompañado por la asistente letrada Tanya Cid, le atribuyó al imputado tres hechos de estafa en concurso real y carácter de autor. La jueza de garantías a cargo de la audiencia, Natalia Pelosso, dio por formulados los cargos.

Los allanamientos que se llevan adelante este viernes son a raíz de sospechas sobre otras posibles maniobras hacia otras personas, también con pagarés.

Edificio San Luis y Luis Beltrán líquidos cloacales

Millonaria multa al dueño del polémico edificio

El pasado lunes, la Municipalidad de Neuquén informó que el propietario del edificio del bajo, ubicado en Luis Beltrán y San Luis, fue sancionado con una millonaria multa.

La sentencia fue expedida por el juzgado de faltas a cargo de Romina Doglioli. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, detalló en el aire de LU5 que la sanción que se le impuso al propietario del controversial edificio es la más alta del código contravencional: 21 millones de pesos. Además, explicó que se condenó al dueño a realizar, a su costo, "la remediación del vertido de líquidos cloacales".

Meses atrás, en diálogo con LU5, el dueño del lugar aseguró que los fluidos que salen de su predio no son contaminantes, sino que "es el mismo líquido cloacal que tira cualquiera de los habitantes de la zona, pero el problema es que no hacen obra pública, porque yo no lo tengo que hacer. Pago factura de $1.500.000 al EPAS por un servicio que no brindan, y con esa plata deberían hacer obras".