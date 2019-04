Sagripanti, nuevo campeón argentino de windsurf

Naldi ganó tres de las cuatro fechas que otorgaban puntaje, dejando cero dudas respecto de su dominio.

“Sabía que iba a ganar, porque me vengo preparando hace mucho tiempo. A pesar de que yo no me dedico ciento por ciento al windsurf, me encanta dedicarle horas y horas en el agua”, expresó el deportista que en la zona suele practicar en el lago Mari Menuco, Los Barriales y El Chocón.

A los 33 años, el sueño del cipoleño pasa por llevar adelante una escuela para formar nuevos windsurfistas en la zona, aprovechando los escenarios inmejorables de los que dispone para practicar a pocos kilómetros de casa.

De regreso a la región continuará con sus actividades, sin perder de vista próximos desafíos, sobre todo ahora que se proclamó campeón y que recibirá todavía más invitaciones para formar parte de distintos cuadros de competencia en el país.