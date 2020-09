Restringen el Pellegrini para evitar festejos por el Día del Estudiante

De forma excepcional, restringirán el acceso a la villa del Lago Pellegrini para evitar los clásicos y multitudinarios festejos que llevan a cabo los estudiantes, con la llegada de la primavera. Desde hoy y hasta el lunes próximo, inclusive, solo podrán ingresar los propietarios, de 9 a 20. "No habrá propuesta para la fiesta ni se permitirá el acampe. Propietario, exclusivamente, de Cinco Saltos y otras localidades", informó la intendenta Liliana Alvarado.

En diálogo con LMCipolletti, la intendenta precisó que por vivienda podrán ingresar dos personas. Pueden ser los dueños. Puede ser el propietario o la propietaria de la casa más una persona autorizada por ellos. La cosa es que el personal municipal a cargo de los controles, con apoyo de la Policía, tendrá los listados de la gente que puede pasar. Por lo tanto, aquellos que no cuenten con la debida autorización tendrán que dar la vuelta; y si insisten con pasar o se los encuentra ya en el interior de la villa, Alvarado aseguró que se los sancionará.

"Si encontramos personas en el lago que no pueden estar, es porque violaron alguno de los ingresos. La multa ronda entre los 30 y 40 mil pesos, más el secuestro de su vehículo", advirtió la jefa comunal de Cinco Saltos.

La villa está compuesta de aproximadamente 400 viviendas y muchos vecinos expresaron su temor de que sus casas sin ocupar sean tomadas, en atención a otras usurpaciones que ha sufrido la localidad. Dos de ellas son recientes : una se ubica en el lago y otra en El Arroyón. Otras dos más están localizadas en el casco urbano de la ciudad.

Inspectores municipales y policías estarán atentos a que las casas no se presenten para el alquiler de fiestas y controlarán que otras picadas de acceso no habilitado al lago sean utilizadas. "Todos los accesos están cerrados desde el inicio de la pandemia, a excepción del ingreso por calle San Lorenzo y el tránsito pesado por Circunvalación. Sin embargo, hay gente que circula por otros pasos no habilitados, que volvemos a cerrar y estamos siempre controlando", aseguró.

Tampoco se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas. Las restricciones tienen el objetivo de evitar las reuniones sociales como foco principal de contagio.