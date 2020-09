Al límite, Cipolletti derivó a dos pacientes con Covid-19 a Buenos Aires

La directora del hospital Pedro Moguillansky, Claudia Muñoz, confirmó a LMCipolletti que es la primera derivación de pacientes cipoleños con Covid-19 que se gestiona hacia Buenos Aires. "Su obra social -OSPECON- los derivó donde había camas y tenía convenio", contó la autoridad sanitaria.

Fueron trasladados el pasado 13 de septiembre y, desde entonces, personal del Departamento de Atención Programada para el Área (DAPA) les hace seguimiento telefónico para saber cómo evolucionan. Con uno de ellos, la responsable del sector, Mónica Espinoza, se comunicó ayer y dijo que "está mucho mejor".

Ambos fueron trasladados a un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires. "Requerían internación, no había camas disponibles en la región del Alto Valle y como tenían obra social se los derivó", reiteró Espinosa a LMCipolletti.

El hombre trabaja en la construcción de la ciudad judicial que se lleva a cabo en Cipolletti.

La derivación a Buenos Aires demuestra cabalmente qué tan al límite se encuentra el sistema de salud de Cipolletti y el Alto Valle. Por eso, no es caprichoso el pedido reiterado que realizan las autoridades de Salud a la comunidad para que extreme los cuidados, no se reúna y evite circular, si no es necesario. El pedido lo hace sobre la base de una realidad que desafía todos los días su capacidad de respuesta. Son momentos críticos y hay que tomar conciencia.

"Por eso, hoy decidimos que hay que salir hablar. No responsabilizamos a nadie, lo que decimos a la gente, a los jóvenes y adolescentes, quienes cumplen un rol esencial en esta pandemia, es que se cuiden, porque si se cuidan, nos cuidan también a nosotros", enfatizó Espinosa.

El mensaje cobra mayor relevancia a instancias de los festejos por el Día del Estudiante, que coincide con la llegada de la primavera. Y no solo eso. Todas las celebraciones que realiza la comunidad chilena presente en la zona, al conmemorar hoy su independencia nacional. "Si se siguen reuniendo, los contagios van a aumentar. Con el Día del Padre nos pasó", sostuvo la referente del DAPA en el hospital de Cipolletti.

Aclaró que "la gente no se contagia en su trabajo, porque allí cumple con todo el protocolo". El problema, apuntó, "son las reuniones sociales". Y reiteró: "Nos tenemos que cuidar, por cada uno de nosotros y por todos".

Espinoza no ve a su madre desde marzo. No porque no quisiera, sino porque se cuida y la cuida. Como muchos otros. Pero no todos, y esta pandemia requiere del esfuerzo de todos.