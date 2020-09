Hospital: "Si se reúnen, habrá un rebrote y no daremos abasto"

Camas ocupadas en Terapia Intensiva, pacientes internados en la guardia del hospital de Cipolletti y casos positivos de Covid-19 que se suman a diario. Patologías complicadas, politraumatismos, eventos cardiovasculares y otras emergencias. "No es sólo Covid, y ya no damos abasto. Estamos al limite. La situación es muy frágil, en todo el Alto Valle; y si nosotros no tomamos conciencia, esto será peor", advirtió la directora del hospital Pedro Moguillansky, Claudia Muñoz.

"No queremos que un festejo (de la primavera) en los próximos 14 días se transforme en lágrimas. Porque esto es lo que va a suceder si no tomamos conciencia. Vamos a lamentar muchas muertes, la pérdida de seres queridos, porque estaríamos exponiendo a mucha más gente que no debería estar expuesta y se cuida desde el primer minuto", sostuvo Muñoz.

Hoy la totalidad de las camas que tiene el hospital en Terapia Intensiva están ocupadas. Incluso hay pacientes con Covid-19 internados en la guardia; y se viene un fin de semana que anticipa la posibilidad de un rebrote si la gente se reúne, a pesar de las restricciones y los riesgos que corre.

Para Muñoz, si a pesar de todas las recomendaciones que se realizan para evitar el riesgo de contagio por Covid-19, no hay conciencia ni sensibilidad social y los cipoleños se reúnen igual, es muy probable que haya un rebrote de la enfermedad y no den abasto para contener la demanda, en los próximos 14 días. "Hoy no estamos pudiendo controlar algún tipo de reunión, imaginate si salen a festejar para el Día de la Primavera", acotó la referente del Comité de Crisis local.

Guardia Hospital coronavirus Anahí Cárdena

Por eso, hizo un llamado a la conciencia de todos y expresó: "Pedimos a la gente joven que piense, al momento de asistir a una reunión, en todo lo que puede desencadenar. Piensen en ellos, en sus padres, sus abuelos, sus amigos. Piensen que pueden llegar a requerir un respirador, que si la situación se desborda no habrá respirador que alcance".

La pandemia, además, ha demostrado que tiene una fuerte incidencia en la población joven y productiva. No son sólo adultos mayores, los más afectados por este virus. Cipolletti, al menos, tiene un gran porcentaje de pacientes que oscilan entre los 30 y 40 años con neumonías muy agresivas.

"Ojalá que sea una primavera diferente, en pro de la vida de uno y del amor al prójimo. Porque si nosotros no nos reunimos, vamos a respetar eso. Pensemos en eso. Hoy no tenemos que festejar, ya habrá tiempo. Principalmente, los jóvenes tienen tiempo y una vida por delante si hacen las cosas como corresponde. En todo caso, festejemos salimos de esto, bajar los casos positivos de Covid-19", expresó la directora del hospital.

Intensificarán controles

La Municipalidad de Cipolletti informó que se intensificarán los controles en distintos puntos de la ciudad en el marco del Día del Estudiante y la llegada de la primavera. Los mismos estarán ubicados en el acceso a la Isla Jordán, plazas, parques y espacios verdes.

En los controles intervendrán distintas áreas municipales para poder llevar a cabo un trabajo integral preventivo. En tanto, la dirección de Tránsito trabajará en las inmediaciones de la Isla Jordán en conjunto con personal policial.

Desde el Ejecutivo local, se recordó que es de suma importancia seguir cumpliendo con las siguientes medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19. Esto es, usar barbijos o tapa bocas; mantener la distancia social de 2 metros, evitar realizar picnics y andar en grupos, ya que se encuentra prohibidas las reuniones sociales por decreto nacional 641/20; y lavarse las manos, cambiarse la ropa y desinfectar los objetos al llegar a la casa. También se aconseja no compartir utensilios, bebidas e infusiones.