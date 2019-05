¿Quiénes pueden acceder a los retiros voluntarios?

No podrán acceder al retiro los que estuviesen procesados por haber cometido un delito contra la administración pública ni los que enfrenten un sumario administrativo que pudiera terminar en cesantía o exoneración. Tampoco aquellos que tuviesen pendiente de ejecución alguna medida disciplinaria en su contra, que hayan iniciado acciones legales en perjuicio del Municipio o que hubiesen renunciado o tengan acordado un beneficio previsional.

Hasta la semana pasada ni los gremios que nuclea el Frente Sindical, ni Sitramuci, en franca disputa con el Ejecutivo, habían sentado postura a favor o en contra del proyecto. “Lo estoy terminando de leer y es necesario revisarlo también con un asesor legal”, expresó Marcelino Jara, titular del Soyem, a LM Cipolletti.

En tanto, Omar Meza dijo: “Primero queremos interiorizarnos, luego daremos nuestro punto de vista. No podemos saber ahora si este proyecto representa un beneficio o un perjuicio para los trabajadores porque no tenemos la información”.

Advirtió que, si bien no es una novedad que el gobierno de Aníbal Tortoriello tenía intenciones de achicar la planta del personal, admitió que la presentación de este proyecto lo tomó por sorpresa. “Si es para bien de los trabajadores y ellos lo aceptan, no lo veríamos mal. Si es perjudicial, seguramente nos haremos oír. Pero primero necesitamos que nos informen, porque le guste o no le guste al Ejecutivo, con la cantidad de afiliados que tiene el gremio no nos pueden negar el acceso a la información”, señaló Meza.

Cuotas: Dependiendo de la edad y la antigüedad, se les pagará durante 2 o 3 años el retiro.

Pago en cuotas

Los que tengan 65 o más años y quieran acceder al retiro voluntario recibirán 24 cuotas no remunerativas mensuales, iguales y consecutivas. Mientras que los que tengan entre 60 y 65 años, tendrán derecho a percibir 36 cuotas de las mismas características.

En tanto, los que tengan hasta 60 años accederán a una suma no remunerativa cuando finalice su relación de empleo, que dependerá de la antigüedad que tengan en el Municipio. La cantidad de cuotas mensuales, consecutivas e iguales pueden ser de 6 a 24, si el empleado tiene entre 2 y 4 años o 10 o más años de antigüedad. Pero si se abonan en un solo pago al tiempo de la baja, las cuotas no serán más de seis.

Los beneficios y las condiciones

Las cuotas serán equivalentes al monto de una remuneración neta, mensual, habitual, normal y permanente. Se excluyen horas extra, premios o estímulos. Continuarán gozando de la cobertura médica durante el plazo que perciban las cuotas o hasta que obtengan el beneficio previsional. También podrán participar de capacitaciones para reinsertarse en el mundo laboral, pero no volverán a ser incorporados al Municipio por lo menos por 5 años. El intendente, en última instancia, será quien acepte o no las solicitudes.

