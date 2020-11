¿Qué son los insectos que invadieron el Alto Valle?

“Su nombre vulgar es polilla, este insecto es de hábito nocturno y generalmente aparecen o son muy atraídas por la luz por eso cuando empieza a anochecer y comenzamos a prender las luces de nuestras casas se llenan”, describió el ingeniero agrónomo.

Estos bichitos son polillas muy pequeñas, de color gris pálido o marrón y tienen un tamaño de 13 a 21 milímetros de ancho de alas. “Así se miden las dimensiones de estos insectos”, explicó.

Para la tranquilidad de todos, Gril aseguró que “no hay de qué preocuparse” porque son “inofensivos”. “Estas pequeñas polillas no causan ningún daño, pueden llegar a ser molestas, pero no hacen nada, no pican”, describió.

Con respecto a la gran cantidad que hay desde hace algunos días, el ingeniero agrónomo explicó que los insectos responden a hábitos que dependen del ciclo biológico. “Si bien no está estudiado, este año en particular se dieron las condiciones (climáticas) necesarias para la emergencia de estos insectos”, agregó

Años atrás Neuquén fue invadida por moscas y en aquella oportunidad pasó algo similar a lo que ocurre con estas pequeñas polillas.

“Se dieron las condiciones climáticas y del medio ambiente. Y eso promovió que haya muchísimas moscas y este año pasa lo mismo con estas polillas. Hubo humedad, calor y generó que se llene”, expresó.

Además, Gril explicó que las larvas de este insecto se alimentan de vegetales, malezas y como en casi todos lados hay, aparecen en todas las casas. “Yuyos, pastos altos, todo eso es fuente de alimento de estas larvas, y la larva al crecer se transforma en esta polilla y por eso aparece tanta cantidad”, indicó.

Este tipo de polilla está presente en Argentina, Chile y Ecuador y se manifiesta entre octubre a febrero. “Todo depende de las condiciones climáticas, pero si marchan normalmente como hasta ahora, las vamos a ver hasta febrero por lo menos”, indicó.

Grill comentó además que seguramente este insecto ya estaba en la provincia pero en una población más chica que era imperceptible. “Pero a darse todas las condiciones de humedad, calor, fomentaron que se aumente la postura de huevos, más larvas, son más polillas. Lo que uno ve es el insecto adulto pero si hay polillas es porque hay huevos y larvas”, detalló.

“Creo que se pueden eliminar con cualquier insecticida. Son molestas, pero no producen ningún daño directo. Son mariposas muy frágiles y pequeñas que son atraídas por la luz”, finalizó.