¿Pueden trabajar las empleadas domésticas?

Luego de anunciarse el incremento de las restricciones a la circulación en todo el Departamento General Roca por el aumento de contagios por coronavirus, dos resoluciones respeto a la labor de las trabajadoras de casas particulares entraron en conflicto. Desde Provincia dijeron que no pueden trabajar, pero el municipio cipoleño las autorizó.

La subsecretaria de Trabajo de la Provincia de Río Negro, Natalia Reynoso, indicó que según la Resolución del Ministerio de Salud N° 4943 ni las trabajadoras de casas particulares ni los albañiles de obras privadas o particulares podrán prestar sus servicios, al menos hasta el 1 de septiembre. Agregó que aquellas profesiones que no están incluidas en la Resolución no están autorizadas a circular, pero que se debe garantizar el derecho a continuar percibiendo su salario.

Esta decisión entró en conflicto con lo que dispuso Cipolletti, que lleva la firma del intendente Claudio Di Tella. Según la resolución municipal, en el ítem denominado como rubros varios, se autoriza el servicio esencial de limpieza/ doméstico e informan que podrán prestar el servicio de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y sábados de 9 a 14.

El rubro de trabajadores de la construcción no está inscripto en la resolución municipal por lo que se interpreta que no están autorizados a funcionar, al menos esta el 1 de septiembre.

“En Roca las trabajadoras no están prestando servicio y se les debe pagar el sueldo. Eso lo organiza cada Municipio, y lo que pasó es que Trabajo generó una confusión con una supuesta resolución”, explicó Sonia Kopprio, del sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares.

Agregó que lo que se intenta es bajar la circulación y evitar que las trabajadoras se contagien.

“En Cipolletti entiendo que pueden trabajar, siempre cumpliendo con todo el protocolo de seguridad que debe ser suministrado por el empleador. Lo que le pedimos a las autoridades es que se pongan de acuerdo y sean claros en la información, para evitar confusión. Y a los empleadores les pedimos que cumplan los protocolos, porque muchas trabajadoras fueron contagiadas en el ámbito laboral y encima las acusan de llevar y traer el virus”, cuestionó Kopprio.

Alrededor del 10% perdió su trabajo

La secretaria general del sindicato dijo que desde que comenzó la pandemia alrededor del 10 por ciento de las trabajadoras fueron despedidas. Agregó que muchas hicieron los reclamos laborales, porque están prohibidos los despidos, pero que al ser un rubro que tiene un gran porcentaje de trabajo informal, es difícil que se los reconozca.

“Alrededor del 10 por ciento se quedó sin trabajo, pero seguro son muchas más, porque las que no estaban registradas ni nos enteramos. Muchos empleadores las obligaban a ir a trabajar cuando no podían, no les daban los instrumentos de seguridad y hasta hacían reuniones sociales exponiendo a las compañeras”, indicó Kopprio.

Agregó que cerca del 80 por ciento de las trabajadoras no pudo acceder al IFE. Desde el sindicato estiman que son unas 13 mil las trabajadoras en todo el Alto Valle.