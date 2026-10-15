La Provincia y YPF firmaron un acuerdo basado en un relevamiento de 490 empresas. Buscan facilitar su acceso a contrataciones y nuevas oportunidades.

YPF busca sumar empresas de Río Negro a sus grandes proyectos: qué cambia para los proveedores locales. Fotos: Gentileza.

Río Negro busca que sus empresas tengan un lugar en los grandes proyectos energéticos que avanzan en la región. En Cipolletti, el Gobierno provincial e YPF firmaron un acuerdo para fortalecer a los proveedores locales y prepararlos para participar en futuras contrataciones vinculadas con las inversiones del sector.

La iniciativa se presentó durante una jornada en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente , donde también se expusieron los alcances de Argentina LNG , el impacto económico de las obras en marcha y los detalles de la audiencia pública prevista para el 16 de noviembre en Sierra Grande .

El plan parte de un relevamiento de 490 empresas rionegrinas y contempla capacitación, asistencia técnica, vinculación comercial y herramientas para mejorar sus posibilidades de convertirse en proveedoras de grandes compañías.

Qué empresas podrían acceder a nuevas oportunidades con YPF

El acuerdo apunta a que las firmas de Río Negro puedan avanzar en sus categorías como proveedoras y cumplir con los requisitos que exigen las contrataciones de mayor escala.

La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, explicó que cerca de 30 empresas podrían avanzar en ese proceso y acceder a licitaciones de mayor alcance. Según señaló, el objetivo es ampliar el impacto económico de las inversiones en la provincia.

El plan prevé acciones adaptadas a las capacidades de cada firma: mientras algunas podrán vincularse directamente con empresas demandantes y contratistas, otras recibirán formación y asistencia para fortalecer sus procesos.

También contempla acompañamiento para inscribirse en registros de proveedores y herramientas de financiamiento para proyectos aprobados, bajo las condiciones previstas por YPF.

Argentina LNG: el proyecto que busca conectar Vaca Muerta con Río Negro

Durante el encuentro, representantes de YPF presentaron Argentina LNG, una iniciativa que proyecta vincular la producción de gas de Vaca Muerta con instalaciones industriales y marítimas en la costa rionegrina para exportar Gas Natural Licuado (GNL).

El proyecto base contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales mediante dos unidades flotantes de licuefacción. En territorio rionegrino se prevén ductos, una planta de fraccionamiento, instalaciones de almacenamiento y una terminal portuaria.

Según el cronograma presentado, la decisión final de inversión está prevista para el cuarto trimestre de 2026. En tanto, el inicio de operaciones de las unidades flotantes se proyecta para 2030 y 2031.

Los millones de dólares y las horas de trabajo que ya generan las obras

La jornada también incluyó un balance del impacto económico de los proyectos VMOS y Southern Energy en Río Negro.

De acuerdo con los datos presentados por Mario Figueroa, responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría, ambas iniciativas acumulan alrededor de 8,4 millones de horas de trabajo rionegrino desde el inicio de las obras y aproximadamente 246 millones de dólares en salarios para trabajadores de la provincia.

Figueroa señaló que hubo picos de más de 2.000 rionegrinos trabajando simultáneamente en los distintos proyectos. Además, remarcó la importancia de que la información sobre las oportunidades llegue de manera clara y a tiempo.

Durante la exposición también se destacó la aplicación de las leyes provinciales 5804 y 5805, vinculadas con la participación de trabajadores y proveedores locales, junto con las tareas de fiscalización ambiental e hidrocarburífera.

Audiencia pública por el proyecto energético: cuándo será y cómo participar

Otro de los puntos centrales de la jornada fue la preparación de la audiencia pública convocada para el 16 de noviembre en Sierra Grande.

La Provincia se encuentra en la etapa de difusión de información e inscripción de participantes. Quienes quieran intervenir como oradores deben completar el formulario publicado en la página de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Mariela Maggi, encargada de explicar el procedimiento, indicó que las preguntas también podrán presentarse por escrito. Estas serán recopiladas y respondidas por especialistas según cada temática, y las respuestas quedarán incorporadas al acta de la audiencia.

Desde el Gobierno provincial señalaron que las instancias informativas continuarán en distintas regiones para que la comunidad pueda conocer los alcances de los proyectos, realizar consultas y participar del proceso.