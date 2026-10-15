Otra vez descarriló el Tren Patagónico en Río Negro: qué pasó

Un nuevo episodio encendió las alarmas en la Región Sur de Río Negro. Hubo un operativo de emergencia.

El Tren Patagónico volvió a descarrilar en Río Negro, esta vez en el servicio TER.

Un nuevo descarrilamiento del Tren Patagónico se registró durante la mañana de este jueves en la Región Sur de Río Negro , luego de que las intensas lluvias provocaran complicaciones sobre las vías ferroviarias. El incidente obligó a desplegar un operativo de asistencia.

El episodio ocurrió en la zona de Neneo Ruca, a unos 15 kilómetros de Comallo , cuando una formación TER que realizaba el recorrido entre Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche sufrió un descarrilamiento que interrumpió el servicio.

Según las primeras informaciones, las fuertes precipitaciones registradas durante la noche provocaron un desprendimiento de piedras y tierra desde un cerro cercano. El material cayó sobre las vías y habría ocasionado el incidente ferroviario.

La situación generó preocupación entre los pasajeros y trabajadores ferroviarios, especialmente porque se trata del segundo descarrilamiento del Tren Patagónico registrado en pocos días. Afortunadamente, no se reportaron personas con heridas de gravedad tras el episodio.

Ante la emergencia, los Bomberos Voluntarios de Comallo desplegaron un operativo para colaborar con el traslado del personal ferroviario hasta el lugar del accidente, mientras se organizaba la asistencia a los pasajeros afectados por la interrupción.

Qué pasó con los pasajeros que viajaban hacia Bariloche

Tras el descarrilamiento, se organizó un operativo de transporte alternativo para garantizar que los pasajeros pudieran continuar sus recorridos o regresar a sus lugares de origen, ante la imposibilidad de seguir utilizando el tren.

Según la información difundida desde Ingeniero Jacobacci, una parte de los pasajeros fue trasladada nuevamente hacia esa localidad mediante vehículos tipo trafic, mientras que otro grupo continuó viaje hacia San Carlos de Bariloche.

Los traslados se realizaron mediante vehículos dispuestos especialmente para asistir a los usuarios afectados. De esta manera, se buscó garantizar la continuidad de los viajes pese a la interrupción del servicio ferroviario.

Afortunadamente, no se reportaron personas con heridas de gravedad, aunque el episodio obligó a modificar el recorrido previsto y desplegar un dispositivo de asistencia en medio de las complicadas condiciones meteorológicas.

El segundo descarrilamiento del Tren Patagónico en apenas tres días

El nuevo incidente se produjo apenas tres días después del descarrilamiento registrado durante la madrugada del lunes 13 de octubre, cuando una locomotora del Tren Patagónico sufrió un accidente entre Sierra Colorada y Los Menucos.

En aquella oportunidad, las intensas lluvias provocaron un socavón debajo de las vías ferroviarias, que dejó parte del terraplén sin apoyo y ocasionó el descarrilamiento de la locomotora principal de la formación.

El episodio obligó a desplegar un importante operativo de asistencia en Los Menucos, donde aproximadamente 130 pasajeros quedaron varados y debieron continuar sus viajes mediante vehículos de transporte terrestre hacia Viedma y San Antonio.

Tras aquel accidente, el presidente de Tren Patagónico, Roberto López, había advertido sobre las dificultades para reparar la infraestructura ferroviaria debido a la acumulación de agua y barro en los sectores afectados.