Alto Valle: Salen a arreglar las calles con su propio tractor y estallan las redes

Un chacarero se cansó del estado de la arteria por donde transita y utilizó su maquinaria para repararla. Otro vecino lo filmó y las reacciones no se hicieron esperar.

Un vecino no dudó en salir con su tractor a reparar las calles rurales tras la lluvias y la falta de acción del Municipio.

Tras las intensas precipitaciones caídas en la región, las arterias rurales del sector quedaron en pésimas condiciones . Un chacarero salió con su propio tractor a emparejar la calle Rembrandt , en General Roca , desatando el malestar de los vecinos por la falta de mantenimiento.

Las consecuencias del temporal dejaron los caminos rurales en estado crítico. Luego de varios días consecutivos de precipitaciones en el Alto Valle, la acumulación de agua, los profundos pozos y las huellas de barro obstaculizaron la transitabilidad de las arterias del sector productivo. Ante la falta de respuestas oficiales, los propios productores decidieron tomar cartas en el asunto para garantizar el acceso a sus chacras.

Un video grabado por un productor de la zona visibilizó la situación. En las imágenes se observa a un tractor rojo arrastrando una pala mecánica sobre la calle Rembrandt para emparejar la traza. "Los chacareros, con su máquina, haciendo obras viales. Y después hay que pagar los impuestos" , expresó con indignación durante el registro audiovisual.

El deterioro vial tras las lluvias no se limitó únicamente a Stefenelli. Según datos del INTA Alto Valle, las precipitaciones acumularon cerca de 28 milímetros en lo que va del mes, anegando distintos sectores. Otras arterias como Yapeyú y caminos cercanos a Paso Córdoba presentaron grandes charcos, piedras sueltas y pozos, dificultando la circulación diaria de vehículos y maquinarias. Lo mismo ocurre en muchas otras ciudades del Alto Valle.

El malestar y polémica en las redes

El reclamo de los agricultores pone de manifiesto la disconformidad con la gestión municipal de los servicios públicos. Los productores remarcan que deben afrontar con recursos propios, combustible y horas de trabajo el acondicionamiento de los caminos que corresponden a la esfera pública, mientras continúan cumpliendo con el pago de las tasas e impuestos correspondientes.

"Multa para el tractorista van a ver", advirtió un vecino con ironía . "Tené cuidado que no te encuentren los inspectores de tránsito, porque te van a pedir hasta la VTV", avisó otro.

No hubo quienes opinaron que el chacarero "lo hizo para figurar" y otros que apuntaron contra el Municipio. "Vergüenza debería darles". Y vos, ¿qué opinás?