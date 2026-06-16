Vaca Muerta genera nuevas oportunidades y ahora buscan impulsar a empresas regionales

Empresas de Río Negro y Neuquén podrán acceder a herramientas financieras para invertir, crecer y sumarse al desarrollo productivo que impulsa Vaca Muerta.

Impulsarán una jornada orientada a acercar herramientas concretas de financiamiento para pymes. Foto: Gentileza.

El crecimiento de Vaca Muerta sigue abriendo nuevas oportunidades de negocios en la región y ahora apunta directamente a fortalecer a pequeñas y medianas empresas que buscan sumarse a esa expansión.

Con ese objetivo, los gobiernos de Río Negro y Neuquén junto al Consejo Federal de Inversiones impulsarán una jornada orientada a acercar herramientas concretas de financiamiento al sector privado.

La actividad se realizará el próximo viernes desde las 9:30 en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en la ciudad de Neuquén.

La convocatoria está dirigida a titulares de PYMES, CEOs, responsables financieros, empresas proveedoras del sector hidrocarburífero y profesionales vinculados al entramado productivo regional.

Las herramientas financieras que estarán disponibles

Durante la jornada se presentarán distintas alternativas para que las empresas puedan acceder a financiamiento productivo y ampliar su capacidad de inversión.

Entre las opciones figuran fondos de garantía, obligaciones negociables, cheques de pago diferido, pagarés bursátiles y facturas de crédito electrónicas, instrumentos que permiten financiar proyectos y mejorar competitividad.

Prepararse para responder a la demanda que genera Vaca Muerta

El objetivo central es que más empresas regionales puedan posicionarse dentro de la cadena de valor energética y prepararse para responder al crecimiento sostenido que genera el desarrollo hidrocarburífero.

Desde el gobierno provincial remarcaron que se busca acompañar al sector privado en una etapa de fuerte expansión económica en toda la región.

Cómo inscribirse para participar

La jornada incluirá presentaciones institucionales, charlas magistrales, mesas de diálogo con operadoras y espacios de vinculación con instituciones financieras.

Las personas interesadas en participar pueden reservar su lugar completando el formulario oficial: Formulario de inscripción