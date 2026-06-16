Pagó cuotas por un plan, nunca obtuvo lo prometido y la Justicia obligó a devolverle el dinero

Una mujer reclamó tras no poder seguir pagando un plan para electrodomésticos. La empresa rechazó devolverle el dinero y terminó condenada.

La damnificada logró un fallo favorable luego de iniciar un reclamo judicial contra una empresa. Foto: Archivo.

Una vecina de San Antonio Oeste logró un fallo favorable luego de iniciar un reclamo judicial contra una empresa que se negó a devolverle el dinero que había pagado por un plan de financiación para adquirir electrodomésticos.

La mujer había contratado un sistema de pago en cuotas con el objetivo de acceder a distintos bienes para el hogar, pero con el correr del tiempo comenzaron los problemas .

Según consta en el expediente judicial, tras avanzar con el plan comenzó a notar aumentos en el valor de las cuotas que, según denunció, superaban ampliamente lo que le habían informado al momento de firmar el contrato .

Ante esa situación decidió interrumpir los pagos y solicitó recuperar el dinero abonado hasta ese momento, una posibilidad que estaba contemplada dentro del acuerdo firmado.

Sin embargo, la empresa rechazó el pedido.

La empresa negó irregularidades

Durante el proceso judicial, la firma sostuvo que había cumplido con todas las condiciones pactadas y aseguró que la clienta había sido correctamente informada sobre cómo funcionaba el sistema de financiación.

También argumentó que las devoluciones dependían de cláusulas específicas previstas para casos de rescisión anticipada del contrato.

Además, explicó que el incremento en las cuotas respondía a la actualización del valor de los productos incluidos dentro del plan.

Qué resolvió la Justicia

Al analizar el caso, el Juzgado de Paz concluyó que no existían elementos suficientes para responsabilizar a la empresa por la suba de cuotas ni por el funcionamiento general del sistema.

Pero sí consideró probado que la firma incumplió al no devolver el porcentaje del dinero que correspondía tras la baja del plan.

La empresa deberá devolver el dinero

La resolución judicial entendió que esa negativa provocó un perjuicio económico directo en los términos establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor.

Además, reconoció daño moral por las gestiones administrativas y judiciales que la mujer debió afrontar durante todo el reclamo.

Finalmente, el juzgado resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda y ordenó que la empresa restituya las sumas correspondientes por la rescisión del contrato.