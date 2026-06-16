Cayó una presunta red de apuestas ilegales en Río Negro tras un allanamiento nocturno

Un operativo judicial irrumpió en una vivienda donde varias personas participaban de apuestas ilegales. Secuestraron dinero, celulares y otros elementos.

los investigadores confirmaron la presencia de alrededor de una docena de personas que participaban activamente en juegos de apuestas. Foto: Gentileza.

Una investigación por presunto juego clandestino derivó en un impactante allanamiento realizado durante la madrugada en El Bolsón .

El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público Fiscal en el marco de una causa que busca determinar la posible existencia de una organización dedicada a explotar apuestas ilegales sin autorización.

El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantías y se llevó adelante en una vivienda de esa localidad cordillerana.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, efectivos de la Policía de Río Negro y la fiscal del caso, Yamila Vera.

Al momento del ingreso, los investigadores constataron la presencia de alrededor de una docena de personas que participaban activamente en juegos de apuestas.

Secuestraron celulares, dinero en efectivo y otros elementos

Durante el procedimiento se incautaron distintos elementos considerados clave para avanzar con la causa.

Entre ellos había teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos que estarían directamente relacionados con la actividad bajo investigación.

Crimen centro Bche Durante la madrugada de este sábado se realizaron dos allanamientos. En uno se detuvo a uno de los sospechosos. Otro se entregó voluntariamente. Ministerio Público Fiscal

Además, todas las personas presentes fueron identificadas por las autoridades.

Cómo funcionaría la estructura investigada

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía. Según las primeras hipótesis, el sistema de apuestas funcionaría mediante fichas físicas, mientras que los pagos y cobros se concretaban utilizando transferencias electrónicas.

Los investigadores creen que detrás de la actividad podría existir una estructura organizada dedicada a explotar juegos de azar clandestinos.

Lo que viene ahora en la causa

Uno de los próximos pasos será analizar el contenido de los teléfonos celulares secuestrados, una prueba considerada fundamental para reconstruir cómo operaba la actividad investigada.

Mientras tanto, las personas identificadas ya fueron notificadas de que quedaron alcanzadas por la causa y podrían ser convocadas en los próximos días a una audiencia de formulación de cargos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales.

El segundo operativo por juego clandestino del mes

La semana pasada se desarrolló un importante operativo policial en un departamento ubicado sobre un local comercial en pleno centro de General Roca, en el marco de una investigación judicial que estaría relacionada con una presunta actividad de juego clandestino.

La presencia de efectivos policiales en el recinto de Avenida Roca, a pocos metros de la intersección con calle Tres Arroyos, y el movimiento registrado en el lugar despertaron la atención de vecinos, comerciantes y transeúntes que circulaban por la zona más transitada de la ciudad.

Según se supo a través de fuentes consultadas, la medida fue autorizada por la Justicia y forma parte de una causa que actualmente se encuentra en plena etapa investigativa. Por ese motivo, el hermetismo en torno a los detalles del expediente es total y hasta el momento no se difundió información oficial.

Los efectivos intervinientes permanecieron varias horas dentro del inmueble mientras se desarrollaban las tareas de relevamiento y búsqueda de elementos que podrían resultar de interés para la causa.