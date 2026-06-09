Juego clandestino: el allanamiento en pleno centro que sorprendió a los vecinos

El importante procedimiento policial llamó la atención de los comerciantes y transeúntes de una zona muy transitada. ¿Qué se sabe del caso?

La casa allanada durante las últimas horas en el marco de una causa por juego clandestino.

En el marco de una investigación judicial que estaría relacionada con una presunta actividad de juego clandestino , se desarrolló un importante operativo policial en los últimos días en un departamento ubicado sobre un local comercial en pleno centro de General Roca ,

La presencia de efectivos policiales en el recinto de Avenida Roca, a pocos metros de la intersección con calle Tres Arroyos, y el movimiento registrado en el lugar despertaron la atención de vecinos, comerciantes y transeúntes que circulaban por la zona más transitada de la ciudad.

Durante varias horas, personal vinculado a la investigación permaneció en el inmueble realizando distintas diligencias ordenadas por la Justicia.

El allanamiento se realizó en un departamento emplazado sobre un local comercial de una de las avenidas más importantes de la ciudad. La actividad policial fue advertida rápidamente por quienes se encontraban en las inmediaciones, generando consultas e incertidumbre respecto de los motivos del procedimiento.

Qué se sabe del allanamiento por juego clandestino

Según se supo a través de fuentes consultadas, la medida fue autorizada por la Justicia y forma parte de una causa que actualmente se encuentra en plena etapa investigativa. Por ese motivo, el hermetismo en torno a los detalles del expediente es total y hasta el momento no se difundió información oficial.

Los efectivos intervinientes permanecieron varias horas dentro del inmueble mientras se desarrollaban las tareas de relevamiento y búsqueda de elementos que podrían resultar de interés para la causa.

Juego-Clandestino

De acuerdo con las mismas fuentes, la investigación estaría orientada a determinar la existencia de una presunta actividad de juego clandestino que se desarrollaría en el departamento allanado.

Si bien no trascendieron mayores precisiones sobre la modalidad investigada, este tipo de causas suelen requerir un trabajo previo de recopilación de pruebas, análisis de información y seguimiento de distintas líneas investigativas antes de concretar medidas judiciales como allanamientos.

Por el momento, las autoridades no brindaron detalles acerca de posibles personas involucradas ni sobre eventuales imputaciones que pudieran surgir como consecuencia de la investigación. Tampoco se informó oficialmente si durante el procedimiento se secuestraron elementos, documentación, dispositivos electrónicos o dinero en efectivo.

La causa continúa bajo investigación

Fuentes cercanas al caso señalaron que la investigación continúa en curso y que podrían producirse nuevas diligencias en función de los resultados obtenidos durante el allanamiento realizado días pasados.

Debido a que el expediente se encuentra en una etapa sensible, los investigadores mantienen reserva sobre distintos aspectos de la causa. En este contexto, no se descarta que en los próximos días puedan surgir novedades vinculadas al avance de las actuaciones judiciales.

Mientras tanto, el allanamiento realizado sobre Avenida Roca quedó en el centro de la atención pública, principalmente por el movimiento policial registrado en una zona de intensa actividad comercial y por la naturaleza de la investigación que motivó la intervención judicial.

Hasta el momento no existe información oficial respecto de personas demoradas, detenidas o imputadas en relación con el procedimiento.