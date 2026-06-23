Una protesta dejó al descubierto serios problemas en escuelas del Alto Valle: qué respondió Educación

Alumnos reclamaron por plagas, falta de mobiliario y graves problemas edilicios. Desde Educación aseguraron que algunos pedidos ya están en marcha.

Estudiantes de la ESRN 72, ESRN 32, CET 5 y CET 16 realizaron una protesta estudiantil. Foto: Gentileza.

Una inédita protesta estudiantil sacudió este martes a Cinco Saltos , donde alumnos de distintas escuelas secundarias decidieron salir a la calle para visibilizar una serie de reclamos que, aseguran, afectan desde hace tiempo el normal funcionamiento de los establecimientos.

Problemas de infraestructura, presencia de roedores, falta de bancos, carencia de materiales para talleres e incluso denuncias por malas condiciones sanitarias fueron parte del fuerte planteo que derivó en una movilización frente a las autoridades educativas.

Sin embargo, horas después del reclamo, desde el área de Educación provincial dieron su versión y aseguraron que varios de los pedidos ya comenzaron a ser atendidos .

“Basta de silencio”: el reclamo que hizo estallar el malestar

Con la consigna “¡Basta de silencio! Queremos respuestas ya”, estudiantes de la ESRN 72, ESRN 32, CET 5 y CET 16 realizaron una protesta estudiantil en la ciudad para exigir respuestas concretas.

Entre los reclamos más urgentes, denunciaron la necesidad de una fumigación integral por presencia de roedores y cucarachas, el faltante de bancos y mobiliario escolar, deterioro en baños, problemas estructurales en escaleras y pisos, además de deficiencias en salidas de emergencia.

Estudiantes de Cinco Saltos salieron a protestar por escuelas en crisis

Uno de los establecimientos apuntados fue la histórica ESRN 72, conocida por gran parte de la comunidad como el tradicional Colegio Kennedy, uno de los edificios educativos más antiguos de la ciudad.

También denunciaron problemas dentro de una escuela técnica

Desde el Centro de Estudiantes del CET 16, además, elevaron un duro documento donde expusieron situaciones que generaron preocupación entre estudiantes y familias.

Advirtieron sobre presunto consumo de sustancias y vapeo dentro del baño de varones, estudiantes que habrían ingresado en condiciones incompatibles con la actividad escolar, falta de materiales para talleres técnicos y hasta docentes que, según indicaron, habrían tenido que poner dinero de su bolsillo para comprar elementos destinados a Educación Física.

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Además, expresaron temor por posibles represalias tras realizar reclamos institucionales y exigieron garantías para ejercer el derecho a la participación estudiantil.

La respuesta oficial: “Nos reunimos y empezamos a responder”

Tras la movilización, la subsecretaria de Consejos Escolares, Mónica Pouso, confirmó a LM Cipolletti que durante la jornada mantuvieron un encuentro con estudiantes, padres y representantes gremiales.

“Hoy tuvimos una manifestación y recibimos a los estudiantes acompañados por padres y referentes de Unter. Tomamos conocimiento de situaciones que vamos a relevar. Fue valioso el encuentro y no nos molestó que hayan presentado su reclamo”, explicó.

La funcionaria reconoció que ya conocían algunos problemas denunciados, principalmente en la ESRN 72, donde se detectó un sector en desuso que acumulaba basura y generaba condiciones propicias para la aparición de plagas.

Prometieron mobiliario y soluciones esta misma semana

Respecto a uno de los reclamos más repetidos, Pouso aseguró que el mobiliario solicitado llegará esta misma semana, aunque aclaró que existía una gestión previa en marcha para resolver esa demanda.

También indicó que otros planteos vinculados a calefacción ya están siendo atendidos. “Entendemos a los chicos porque son sus pedidos y lo que corresponde es que nosotros respondamos”, afirmó.

Y cerró con un mensaje conciliador: “Celebramos que se hayan organizado para poder dialogar y escucharlos. Fue un encuentro de aprendizaje mutuo”.

El conflicto abrió un debate que sigue creciendo

Aunque desde Educación remarcaron avances y predisposición al diálogo, la protesta dejó expuesto un malestar profundo dentro de varias comunidades educativas de Cinco Saltos.

Ahora, estudiantes y familias esperan que las respuestas prometidas se traduzcan en soluciones concretas y rápidas dentro de las escuelas.