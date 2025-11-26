Una captura récord en Mari Menuco: un pescador sacó una trucha marrón de más de 9 kilos

El ejemplar sorprendió por su tamaño, poco habitual en el lago neuquino y celebrado por la comunidad de pescadores deportivos.

Un pescador neuquino protagonizó en las últimas horas una de las capturas más destacadas de la temporada en la región , tras sacar del Lago Mari Menuco una trucha marrón que superó los 9 kilos de peso. El ejemplar, de dimensiones poco habituales para este espejo de agua, generó sorpresa y comentarios entre los aficionados locales.

Según relató el protagonista de esta proeza, Jonathan Molina, la captura se logró mientras pescaba embarcado y utilizando la modalidad trolling , una técnica que consiste en arrastrar señuelos a baja velocidad para provocar el ataque del pez. La maniobra demandó precisión y paciencia, especialmente por la fuerza y resistencia que suelen presentar las truchas de gran porte.

La trucha marrón es una de las especies más valoradas por los pescadores deportivos, tanto por su comportamiento combativo como por su belleza y tamaño potencial. Si bien existen ejemplares que pueden superar ampliamente el promedio habitual, en Mari Menuco no es frecuente encontrar capturas que sobrepasen los 9 kilos, lo que realza aún más el logro obtenido por Molina.

Pescador saco una trucha Lago Mari Menuco (1)

La noticia no tardó en circular entre los pescadores de la zona, quienes destacaron el valor deportivo de la captura y el creciente atractivo del lago neuquino. En los últimos años, Mari Menuco se ha consolidado como un destino buscado por los amantes de la pesca, tanto por su accesibilidad como por la calidad de sus ejemplares.

Con este nuevo registro, el espejo de agua vuelve a posicionarse entre los preferidos de la región, sumando un nuevo capítulo a la temporada que recién comienza y que promete seguir entregando sorpresas a quienes se aventuran en sus profundidades.

Otro caso emblemático en el Lago Mari Menuco

Un pescador sacó una trucha marrón de más de 10 kilos del Lago Mari Menuco y, luego de sacarse una foto, la devolvió al agua. Esto se debe a que se tratan de reproductores de la especie y no se deben sacrificar "para llevar como trofeo".

Pescador - Trucha gigante - Lago Mari Menuco (2).jpg

El llamativo hecho ocurrió el último verano en el Embalse del Lago Mari Menuco, cuando Pablo Blasco logró pescar el pez de impresionante tamaño. "Yo soy instructor de pesca desde hace 9 años en la provincia de Río Negro y me ha tocado sacar algunos peces de este tamaño, pero de esta lo que más me llamó la atención era que estaba bien gorda", comentó en diálogo con LM Neuquén.

Esto se debe a que en esta época del año está cerrada la temporada de pesca recreativa, por lo que solo se permite desarrollar esta actividad en los lagos de la provincia, con la condición de que sean devueltas al agua. "No es la primera vez que sacó una trucha marrón de este tamaño, eso se debe a que en lagos como el Mari Menuco o Los Barriales, hay sobrepoblación de Pejerrey, que es de lo que se alimentan, estas entonces crecen más de lo que se estima. Entonces son únicos en su especie, por eso los protegemos", explicó.

A esto sumó: "En los ríos, durante la temporada de noviembre a mayo, se encuentra marrones de máximo 7 kilos, por eso es tan llamativo cuando se consiguen truchas de este tamaño".

Pescador - Trucha gigante - Lago Mari Menuco.jpg

Pablo detalló que, pese a que la trucha marrón pescada el último fin de semana era de un tamaño impresionante, ya ha realizado la pesca de otras de mayor tamaño. "Tanto cuando sacó yo del agua a este tipo de animales, como cuando lo hacen las personas que salen conmigo como guía, sacamos la foto y los devolvemos al agua. Tratamos de que se entienda que no son sacrificables, que no son 'trofeos', el reglamento de pesca así lo establece", informó.

"Según mis cálculos, esta debía tener entre 10 y 13 años, es decir, era adulta. Además, se estima que aumentan unos 600 gramos por año, estos por estar en el Lago Mari Menuco y por las condiciones de su dieta pueden crecer más", precisó.