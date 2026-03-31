Tuvieron un hijo, se separaron y la Justicia le reveló la verdad: la increíble confesión de la madre

El caso surgió a partir de la separación de la pareja. La madre manifestó sus dudas sobre la paternidad de su hijo, pero la prueba de ADN reveló la realidad de los hechos.

En su resolución, la magistrada dispuso la modificación en el documento de identidad para que la niña figure únicamente con el apellido materno.

La Justicia de Viedma resolvió un caso de filiación a raíz de las dudas que presentaba una mujer sobre la paternidad de su hija y la consecuente identidad, al otorgarle el apellido paterno a su descendencia .

Durante el vínculo, la mujer quedó embarazada y manifestó que tenía dudas sobre la paternidad del bebé. Aún así, el hombre decidió reconocer a la niña y ser un padre presente . El caso se originó tras la separación de la pareja .

Con el paso del tiempo, la niña creció y los padres decidieron separarse , pero ambas partes acordaron cuestiones vinculadas a alimentos y régimen de comunicación . Sin embargo, ante incumplimientos y nuevos conflictos, el hombre pidió realizar un estudio genético .

El ADN arrojó un resultado contundente

El análisis de ADN se llevó a cabo en un laboratorio privado. El resultado fue contundente: “los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo de paternidad”.

1759879779447-identidad La mujer durante el embarazo manifestó sus dudas sobre la paternidad de su pareja, pero el hombre decidió reconocerla igual.

Con ese resultado, la madre inició una acción judicial para impugnar el reconocimiento previo y adecuar la situación legal de la niña a su realidad biológica. El hombre aceptó el planteo y no se presentó objeciones durante el proceso.

La jueza interviniente ordenó quitar el apellido paterno tras confirmar que no había vínculo biológico entre la niña y el hombre. La magistrada destacó el valor central de la prueba genética en este tipo de casos y destacó que no fue cuestionada por ninguna de las partes. Esa circunstancia permitió otorgarle plena validez al momento de resolver.

PODER-JUDICIAL-VIEDMA La jueza ordenó suprimir el apellido paterno y que la niña quede registrada únicamente con el apellido materno.

La jueza ordenó la actualización del documento de identidad y suprimir el apellido paterno

En la sentencia, la magistrada declaró que el hombre no es el padre biológico y dispuso modificar la inscripción de la menor. En ese marco, ordenó “suprimir el apellido paterno, manteniendo solo el apellido materno”.

La resolución quedará firme y será comunicada al Registro Civil para concretar los cambios correspondientes en el documento de identidad. A partir de esa instancia, se emitirá un nuevo DNI con la identidad actualizada de la niña.