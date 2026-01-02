Trabajó de playero en Año Nuevo y su familia fue a celebrarlo a la estación de servicio

El emocionante gesto lo tuvo una familia de Fernández Oro que asistió al lugar de trabajo del joven. Los detalles de la conmovedora escena.

La emocionante escena tuvo lugar en la estación de servicio ubicada sobre Ruta 22 y Río Iguazú, Fernández Oro.

La estación de servicio de Fernández Oro fue protagonista de un gesto emocionante durante la noche del 31 de diciembre . Un trabajador encargado del expendio de combustibles le tocó trabajar durante la noche vieja y su familia se movilizó hasta la estación para celebrar el Año Nuevo con él.

El hecho tuvo lugar durante la noche del 31 de diciembre , en la estación de servicio ubicada sobre la Ruta 22 y la intersección con Río Iguazú de Fernández Oro . El hombre cumplió el turno nocturno desde las 22 hasta las 6 am del primer día de 2026.

El joven que pensaba pasar una jornada laboral en soledad mientras el resto de la comunidad festejaba la noche vieja fue sorprendido por su familia que asistió a su lugar de trabajo . Su esposa, hija, su mamá, hermanas, sobrinos, cuñada y su hermano se acercaron a la YPF Full para celebrar la llegada de un nuevo año.

La historia fue relatada por su hermano, Juampy, quien compartió el episodio y destacó el acompañamiento familiar en todas las circunstancias que se presentan en la vida. “Mi hermano más chico ayer le tocó trabajar de 22 a 6, recibiendo el 2026 en la estación de servicio YPF de Fernández Oro. Obvio no lo íbamos a dejar solo. Y ahí en familia recibiendo el Año Nuevo” indicó su hermano Juan Pablo.

festejo fernandez oro El trabajador fue sorprendido por el conmovedor gesto de su familia.

El amor incondicional de su familia

La imagen de la familia reunida en plena noche del 31, con la mesa colocada en el playón de la estación de servicio y la felicidad de poder celebrar unidos, demuestra un gesto de amor incondicional. La postal dejó al descubierto las realidades cotidianas que atraviesan muchos trabajadores durante las fiestas.

El testimonio incluyó una reflexión que resume el espíritu de la escena. “Peor podría ser estar buscando trabajo, o estar en algún hospital acompañando a algún familiar. Así que siempre agradecido” indicó Juan Pablo. El hermano del trabajador puso en valor el trabajo, la salud y la posibilidad de celebrar juntos en las fiestas.

La familia de Fernández Oro con un simple gesto nos recordó lo verdaderamente importante en estas fiestas: acompañar, compartir y agradecer lo que la vida nos ofrece.

Los tres nacimientos en Río Negro durante los festejos de Año Nuevo

Viedma, Roca y Bariloche tuvieron el primer nacimiento del 2026 poco después del brindis por la llegada del Año Nuevo. Desde Salud Pública celebraron que los bebés y sus mamás se encuentran en buen estado de alud.

El primer nacimiento del año se registró a las 2:50 en el Hospital “Artémides Zatti” de Viedma, donde nació Thiago, con un peso de 3,980 kg, mediante cesárea. Su mamá había sido derivada horas antes desde el Hospital “Dr. Aníbal Serra” de San Antonio Oeste, localidad de origen de la familia.

Minutos más tarde, a las 3:10, en el Hospital “Dr. Francisco López Lima” de General Roca nació Eithan Gael, con un peso de 3,360 kg, por parto natural.

hospital-zatti.jpg Tres nacimientos tuvieron lugar pocas horas después del brindis de fin de año en Río Negro.

En tanto, en el Hospital “Ramón Carrillo” de Bariloche, el primer nacimiento se produjo a las 6:43. La bebé se llama Mía y pesó 3,430 kg.

La atención brindada a estos recién nacidos y a sus familias expresa el trabajo sostenido de los equipos profesionales y el acompañamiento integral que ofrece el sistema público de salud en todo el territorio provincial.

"Estos nacimientos reflejan la continuidad de una política de Estado que durante 2025 garantizó más de 3.500 partos en la red hospitalaria pública rionegrina. El compromiso de los equipos de salud permite que, incluso en fechas festivas, el sistema público siga siendo el principal sostén para el cuidado de la vida", destacaron desde Salud.