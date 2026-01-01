Los tres nacimientos en Río Negro durante los festejos de Año Nuevo

El ministerio de Salud informó que nacieron tres bebés en distintos puntos de la provincia. Destacaron que los recién nacidos y sus mamás se encuentran en buen estado de salud.

Salud confirmó que durante la madrugada del 1 de enero nacieron tres bebés en Río Negro.

Viedma, Roca y Bariloche tuvieron el primer nacimiento del 2026 poco después del brindis por la llegada del Año Nuevo. Desde Salud Pública celebraron que los bebés y sus mamás se encuentran en buen estado de alud.

El primer nacimiento del año se registró a las 2:50 en el Hospital “Artémides Zatti” de Viedma , donde nació Thiago , con un peso de 3,980 kg, mediante cesárea. Su mamá había sido derivada horas antes desde el Hospital “Dr. Aníbal Serra” de San Antonio Oeste, localidad de origen de la familia.

Minutos más tarde, a las 3:10, en el Hospital “Dr. Francisco López Lima” de General Roca nació Eithan Gael , con un peso de 3,360 kg, por parto natural.

hospital-zatti.jpg El primer bebé del 2026 nació en el hospital de Viedma.

En tanto, en el Hospital “Ramón Carrillo” de Bariloche, el primer nacimiento se produjo a las 6:43. La bebé se llama Mía y pesó 3,430 kg.

La atención brindada a estos recién nacidos y a sus familias expresa el trabajo sostenido de los equipos profesionales y el acompañamiento integral que ofrece el sistema público de salud en todo el territorio provincial.

"Estos nacimientos reflejan la continuidad de una política de Estado que durante 2025 garantizó más de 3.500 partos en la red hospitalaria pública rionegrina. El compromiso de los equipos de salud permite que, incluso en fechas festivas, el sistema público siga siendo el principal sostén para el cuidado de la vida", destacaron desde Salud.

Las noticias tristes en los hospitales de Río Negro

La jornada también estuvo marcada por situaciones que enlutan a la comunidad. Durante la madrugada, los hospitales públicos debieron intervenir en siniestros viales con personas fallecidas en las localidades de Viedma y Chimpay.

Asimismo, se registraron atenciones por peleas callejeras y un caso de lesión ocular grave provocada por el uso de pirotecnia.

Desde el sistema público de salud se reitera el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, evitando conductas de riesgo como el uso de pirotecnia y promoviendo el cuidado mutuo. La prevención es clave para que el verano sea una etapa de encuentro y disfrute, y no de dolor para las familias rionegrinas.