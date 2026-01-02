Recapturaron en Bariloche a un sujeto que escapó de una Comisaría: estaba armado

Se trata de Maximiliano Báez, quien está condenado y se había fugado de la Comisaría 28 el 7 de diciembre. Estaba armado.

El prófugo estaba acompañado de una mujer que intentó agredir a los policías.

La Policía de Río Negro recapturó a un sujeto que estaba prófugo de la Justicia , tras escapar de la Comisaría 28 junto a otros dos individuos, que ya habían sido detenidos anteriormente.

Se trata de Maximiliano Báez , quien el pasado 7 de diciembre escapó de la Comisaría 28 donde estaba detenido junto a otros dos reclusos que fueron recapturados.

El procedimiento se realizó el miércoles 31 a la mañana cuando el sujeto fue identificado por personal policial junto a una mujer. Se encontraba en la calle Cacique Prayel al 5000 en Bariloche, tras un llamado que alertó sobre la presencia del fugado.

arma de fuego El prófugo de la Comisaría 28 de Bariloche estaba armado al momento de ser detenido.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a un hombre que coincidía con las características aportadas y que se encontraba junto a una mujer de 25 años. La intervención fue inmediata y cuidadosa, teniendo en cuenta el historial del sospechoso.

Durante una inspección de rutina, los uniformados detectaron que el sujeto ocultaba un arma de fuego entre sus prendas, por lo que procedieron al secuestro de la misma

El prófugo, de vuelta al calabozo

La mujer que lo acompañaba fue detenida en el mismo procedimiento, debido a que intentó entorpecer la tarea policial. La joven habría intentado agredir a los agentes para impedir la detención del prófugo.

Ambos detenidos fueron trasladados a la unidad policial. En el caso del sujeto que estaba prófugo, su detención no notificada al Juzgado de Ejecución Penal 12.

El arma que tenía en su poder, con tres proyectiles, fue secuestrada por peritos del Gabinete de Criminalística.

Baez está condenado a 2 años y 5 meses de prisión efectiva y había escapado de la Comisaría 28° el 7 de diciembre por la noche, tras romper una ventana del sector de calabozos.