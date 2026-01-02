El Quini 6 premió a otro apostador de Río Negro: dónde se jugó la boleta

En el último sorteo de 2025 una boleta de Río Negro fue ganadora en el Siempre Sale. El premio es de casi 15 millones de pesos.

El Quini 6 cerró diciembre con otro rionegrino festejando un premio millonario. En apenas diez días tres apostadores de Río Negro resultaron ganadores de premios del "quini", el último de ellos a horas del brindis de Año Nuevo y por casi 15 millones de pesos.

El 2026 comenzó con una sonrisa muy grande para una familia de Choele Choel . Cuando en el país se aguardaba la hora del brindis por Año Nuevo , el Quini 6 realizó el último sorteo del 2025 y una boleta de Río Negro estuvo entre las ganadoras de la modalidad Siempre Sale.

La combinación ganadora fue 01 – 15 – 21 – 28 – 36 – 39, números que colocaron al Valle Medio en el mapa de los grandes premios nacionales. En total, fueron 20 los ganadores en todo el país, y uno de ellos hizo su jugada en Choele Choel, más precisamente en la Agencia Oficial Nº 10 “El Indio”. El premio es de $14.528.363, sin los descuentos impositivos.

quini 6 navidad

Desde la agencia de quiniela confirmaron que la apuesta se realizó por ventanilla y hasta el momento nadie se presentó a reclamar el premio.

Nuevos millonarios en el Alto Valle gracias al Quini 6

El sorteo del domingo 21 de diciembre llenó de alegría, y millones, a dos familias del Alto Valle. También en la modalidad Siempre Sale, el "quini" premió las boletas de un apostador y una apostadora de Cipolletti y General Roca. “Cliente nuestro no es, es alguien que ha pasado”, aseguraron desde la Agencia 40, donde se jugó la boleta ganadora en Cipolletti.

Los quinieleros no brindan detalles de los ganadores, por cuestiones de seguridad, pero en este caso fueron categóricos en afirmar que no conocían la identidad del ganador. “Tenemos muchos cupones fijos al mes que los clientes dejan reservados y no está entre ellos, es alguien pasó y jugó”, afirmaron tras confirmar que habían vendido una de las boletas ganadoras.

Quini 6 Agencia 40 La agencia oficial 40, vendió en diciembre otro premio millonario del Quini 6. "Traemos suerte", dijo su dueña.

Con las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha vacantes, el sorteo especial de Navidad del Quini 6, el número 3.332, realizado este domingo 21 de diciembre, tuvo 85 ganadores del Siempre Sale, donde ganaron los valletanos.

Los números de la suerte en ese sorteo fueron 06 - 17 - 19 - 22 - 29 – 41. El premio asignado a cada apostador fue de 70,5 millones de pesos, según informó la Lotería de Santa Fe. En ese sorteo, que premia a quienes tuvieron cinco aciertos, también habían ganado dos apostadores de Neuquén.

El premio que reciben los ganadores de cada sorteo es menor al informado, por las deducciones impositivas. Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90% del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100%, porque ese 10% responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90% de la totalidad del premio se calcula un 31%. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.