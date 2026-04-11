Sufrió filtraciones por el agua de su vecina y le provocó riesgo eléctrico: qué resolvió la Justicia

La mujer vivía en la planta baja de un edificio y la humedad constante del piso superior le generó fallas en el servicio de luz y humedad en varios sectores de la vivienda.

La mujer sufrió graves daños estructurales en su vivienda y le afectó el servicio eléctrico, generando un riesgo de vida.

La Justicia de Río Negro intervino en un conflicto vecinal provocado por la humedad en un edificio de Viedma . Se trata de una mujer que reside en la plata baja de un edificio de la capital provincial y el agua filtrada de su vecina del piso superior, le provocó graves daños estructurales en su vivienda, que afectaron el servicio de electricidad y riesgo de vida.

El caso se extendió en el tiempo sin solución y motivó una intervención urgente de la Justicia .

La demandante denunció que el ingreso constante de agua afectó paredes, techos y sectores clave del inmueble, además de generar fallas en el sistema eléctrico. La acumulación de humedad comprometió instalaciones internas y elevó el peligro para su integridad física, especialmente al vivir sola, por episodios vinculados a fallas eléctricas.

Las vecinas asistieron a una mediación pero no llegaron a un acuerdo

El conflicto se mantuvo durante meses sin respuesta efectiva, pese a gestiones previas entre las partes. Incluso se llevó adelante una instancia de mediación que no logró un acuerdo, lo que derivó en la presentación de una acción judicial para frenar el deterioro y evitar mayores consecuencias.

En el expediente también intervino el IPPV, debido a la falta de escrituración de las unidades y la inexistencia de un consorcio formal. Sin embargo, durante el proceso se informó que el mantenimiento corresponde a los ocupantes de cada vivienda, quienes ejercen el control directo sobre las instalaciones.

humedad Las filtraciones le provocaron riesgo eléctrico a la vecina de la planta baja.

La vecina de arriba había hecho modificaciones que provocaron la filtración

Un informe técnico incorporado a la causa permitió constatar las condiciones del departamento superior. El relevamiento detectó subdivisiones precarias e instalaciones irregulares, junto a conexiones sanitarias deficientes que originaron las filtraciones hacia la vivienda inferior.

El documento también recomendó eliminar las modificaciones no autorizadas y restituir la estructura original del inmueble. Estas intervenciones fueron consideradas necesarias para cortar el origen del problema y evitar nuevos daños.

El análisis judicial se encuadró en el procedimiento de reparaciones urgentes, que habilita medidas inmediatas ante daños actuales o inminentes entre unidades funcionales. En este caso, se acreditó un riesgo concreto que exigía una respuesta rápida para evitar un agravamiento.

Humedad Las vecinas intentaron llegar a un acuerdo, incluso en una Mediación, pero no lograron una solución. Foto Ilustrativa

El juez ordenó la eliminación de las refacciones y reparar los daños

El juez contencioso administrativo entendió que existía un daño grave, especialmente por el riesgo eléctrico derivado del contacto entre agua y sistema de energía. También valoró que las filtraciones persistieron en el tiempo sin que se adoptaran soluciones efectivas.

Al definir responsabilidades, la resolución estableció que la obligación de reparar recae sobre quienes ocupan el inmueble desde donde se origina el daño. Se consideró que son quienes tienen la posibilidad de intervenir y corregir las deficiencias detectadas.

Finalmente, el fallo ordenó eliminar las instalaciones irregulares y reparar las filtraciones, incluyendo conexiones sanitarias, eléctricas y de gas. Se fijó un plazo para ejecutar las tareas, con el objetivo de restablecer condiciones seguras en la vivienda afectada y evitar nuevos riesgos.