Suárez Colman denunció una agresión y apuntó a Martín

Un dirigente político de Roca denunció que fue atacado a las trompadas y vinculó al agresor con el legislador Juan Martín , quien negó cualquier relación tanto con el agresor, como con el incidente. Martín, referente del PRO en Río Negro, salió al cruce de la acusación del abogado roquense Nicolás Suárez Colman y aseguró: "El lo sabe muy bien, yo no tengo nada que ver".

Suárez Colman, ex apoderado del PRO en Río Negro, actualmente es miembro de Republicanos Unidos, el partido de Ricardo López Murphy. Este viernes denunció que fue atacado en pleno centro de Roca por "Tati" Delucci, ex custodio de Pablo Verani en su gestión como gobernador. "Me venía amenazando por mensajes de Whatsapp por algunas discusiones que había tenido yo con Juan Martín", detalló el abogado al denunciar lo ocurrido.