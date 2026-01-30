Se tiró al canal de riego a buscar plata y lo arrastró un remolino

Un joven de 26 años desapareció en el canal grande luego de saltar al agua para buscar billetes que se le volaron por el viento.

Un joven de 26 años se tiró al canal principal de riego a buscar plata que le voló el viento y desapareció . Testigos afirmaron que fue arrastrado por la corriente hacia uno de los saltos que le dan impulso al riego. Ocurrió el jueves por la noche en Stefenelli.

El joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con un amigo cerca del canal, sacó su billetera y una ráfaga de viento le voló los billetes al canal . Según relató el testigo, el joven se tiró "sin dudar" al agua, pero no pudo salir.

Según se informó desde el lugar, pasada las 21:30 el 911 recibió un llamado por un hombre desaparecido en el canal grande en la zona de Stefenelli. Rápidamente, personal policía se acercó al lugar junto a Bomberos, donde comenzó la búsqueda, aún sin resultados.

El lugar de desaparición es la zona conocida como "El salto" donde existen compuertas que crean un área peligrosa y aún así los vecinos lo usan para refrescarse. El testigo relató que el hombre se tiró al canal grande a buscar el dinero y luego de intentar salir del canal tres veces "fue absorbido por un remolino" y lo perdió de vista, según informó AN Roca.

En el lugar trabaja personal policial y bomberos, quienes desplegaron un operativo de búsqueda para intentar localizar al joven. Las tareas continuarán durante la mañana con gran despliegue policial.