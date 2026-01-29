Un dogo en el centro de la polémica: la madre de un niño se opuso, pero la Justicia avaló al padre

El fallo judicial descartó que el animal represente un riesgo, rechazó la apelación de la madre y ratificó el derecho del niño a sostener el vínculo con su padre.

La Justicia estableció que la mascota no representa un riesgo para el niño.

El padre de un niño pequeño tuvo que recurrir al Poder Judicial para poder pasar más tiempo con su hijo . El conflicto surgió luego de que la madre planteó que la casa del progenitor no es un espacio seguro , ya que convive con un perro dogo de gran tamaño. Sin embargo, la Justicia le otorgó la chance de que se pueda quedar en su casa.

La Cámara de Apelaciones de Roca rechazó la apelación presentada por la mujer y confirmó la sentencia de primera instancia. En su declaración cuestionó la decisión y planteó que el niño no tiene la capacidad cognitiva para decidir .

La madre planteó que el perro representa un riesgo para un niño de tan corta edad , aunque un informe determinó lo contrario. Concluyeron que "si bien en el domicilio paterno hay un perro dogo como mascota, al momento de la entrevista no presentó conductas agresivas ".

El dogo no representa una amenaza para su hijo

Según detallaron, la mascota fue observada y no detectaron actitudes violentas, por lo que establecieron que no existían antecedentes ni indicadores de peligro inmediato. Sin embargo, el fallo también le impuso una obligación expresa al progenitor: debe garantizar los cuidados pertinentes cuando ejerza tareas de cuidado hacia su hijo.

De esta manera, destacaron que "la sentencia remarca la igualdad parental y la necesidad de sostener vínculos afectivos con ambos progenitores".

En la resolución ordenaron que los progenitores deben informar al juzgado cualquier imprevisto relacionado con el niño dentro de las 24 horas de ocurrido. Además, aclararon que las medidas son provisorias y sujetas a revisión según hechos futuros.

La jueza sostuvo que "la sentencia recurrida priorizó correctamente el interés superior del niño, y que el derecho a la coparentalidad es fundamental y no puede ser restringido sin motivos graves".

Además, remarcaron que la Cámara tuvo en cuenta especialmente el informe socioambiental que se realizó sobre el animal, en el que se concluyó que ambos progenitores ofrecen entornos aptos para el desarrollo saludable del niño.

Por otra parte, en el fallo sugirieron medidas complementarias para proteger el bienestar del niño. Se planteó favorecer un entorno armónico durante los intercambios parentales, incluir la posible participación de una tercera persona y mejorar la comunicación entre los progenitores.