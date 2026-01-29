Desesperada búsqueda de un hombre en el Alto Valle: viajó desde Bahía Blanca y desapareció

Viajó a dedo desde la localidad bonaerense, tiene 47 años y su familia no logra localizarlo. Policía lanzó una alerta para dar con su paradero.

Fue visto por última vez el 13 de enero y se desconoce su paradero.

Lanzaron una alerta para dar con el paradero de un hombre oriundo de Bahía Blanca que desapareció camino a El Bolsón. Según relataron sus familiares, viajó solo y desde su salida desconocen su ubicación. La investigación se encuentra a cargo de la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Detallaron que se trata de Natalio Gastón Muñoz, de 47 años , quien viajaba a dedo hacia la localidad cordillerana de Río Negro, aunque no se descarta que esté en el Alto Valle. La Policía solicita colaboración para dar con el paradero del hombre, cuyo rastro se perdió el pasado 13 de enero.

Muñoz viajaba con destino a El Bolsón , pero la búsqueda también se extiende al Alto Valle, por lo que el personal policial difundió la búsqueda.

Se fue de Bahía Blanca y desapareció

Según informaron, la denuncia fue radicada por su hijo. En la presentación describió que el día de su desaparición lo acompañó a su padre hasta la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 3 y el Camino Sesquicentenario, de Bahía Blanca. Desde ese momento, desconocen su paradero.

image

A partir de los datos aportados, explicaron que Muñoz viajaba sin dinero ni celular, lo que genera mayor preocupación de sus familiares.

Sobre su característica, aseguraron que es de contextura robusta, tez trigueña, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello negro, no lleva barba y posee tatuajes en el hombro y en el pecho.

La última vez que fue visto vestía remera, bermuda y zapatillas de color gris. Cualquier dato que se pueda aportar sobre su paradero, comunicarse al 911 Emergencias o comunicarse con la Comisaría de Ingeniero White al teléfono 2914570551.