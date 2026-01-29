Presos en la Comisaría Cuarta denunciaron que no tenían agua y uno logró el traslado

Aseveraron que no tenían "ni para tomar". El problema se había mencionado en una audiencia judicial. Las autoridades informaron que solucionaron el problema.

En la Comisaría Cuarta los presos estuvieron sin agua corriente durante varios días por un problema de la red interna. Este jueves quedó solucionado.

Los presos de la Comisaría Cuarta padecieron por la falta de agua durante varios días, en momentos en que las temperaturas veraniegas alcanzan niveles insoportables en la región.

Familiares de los detenidos aseveraron durante esta mañana de jueves que “no tienen ni para tomar” y que les tienen que llevar bidones para consumir y que puedan higienizarse al menos mínimamente.

Una joven que tiene a su padre en el lugar dijo que “la están pasando muy mal” , él y otros cuatro hombres con quienes comparte uno de los calabozos.

“Los dejan salir al patio un ratito al patio para fumarse un cigarro y después los vuelven a meter. Dicen que adentro no pueden estar por el calor que hace”, agregó la joven que pidió preservar su identidad.

Aseveró que también tienen problemas con los sanitarios, los que se encontrarían “tapados”.

Falencia mencionada en una audiencia judicial

La carencia del servicio de agua en la dependencia policial ubicada en pleno centro de Cipolletti quedó expuesta en la audiencia de formulación de cargos realizada a los dos sujetos acusados de entrar a robar a una casa del barrio Flamingo, la semana pasada.

En esa oportunidad uno de los sujetos -que quedó en prisión preventiva- pidió ser trasladado a una cárcel, en lo posible Viedma donde ya había estado cumpliendo una condena. Entre los motivos que presentó para no quedar en la Cuarta fue precisamente la falta de agua.

Se mencionó en la audiencia que se había informado desde la Fuerza que el inconveniente se producía por una merma de la presión debido al aumento de la demanda, propia de la estación estival. Autoridades de la Regional Quinta confirmaron a LM Cipolletti que no había roturas en la conexión, sino una falta de presión que afecta a gran parte del casco céntrico de Cipolletti. Actualmente, la provisión es normal, se aseguró.

La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo atendió el reclamo del imputado e indicó que debían llevarlo a otro sitio de encierro, que cumpla con las condiciones de detención hasta el fin de la investigación, fijada en cuatro meses.

Arreglos recientes

La queja de los familiares de los presos surgió efecto inmediato tras hacerla pública. El jefe de la unidad policial, comisario Diego Domínguez, informó que además de la falta de presión en la red pública el problema se encontraba en los tanques de almacenamiento que posee la dependencia, y que este jueves mismo habían logrado un arreglo que permitía restituir el servicio al sector de los calabozos.

De hecho, envió un video en el que se observa la salida de agua con fuerza de dos canillas del sector. No obstante, aclaró que seguirán trabajando hasta normalizarlo definitivamente, para lo que se requerirá una nueva instalación de cañerías.

El inconveniente no es solo en el edificio de la Comisaría, sino también en la sede de la Unidad Regional V que se encuentra al lado, un inmueble que antiguamente se destinaba como residencia del jefe de la unidad.