De Cipolletti a Neuquén: recuperaron una camioneta robada en menos de 24 horas

La camioneta fue sustraída en El Manzanar y apareció en el Parque Industrial neuquino. El seguimiento con cámaras y LPR fue clave para recuperarla. Es de una funcionaria municipal.

Un rápido y coordinado accionar de la policía rionegrina, logró recuperar la camioneta robada en Cipolletti.

Un nuevo operativo policial coordinado entre Río Negro y Neuquén permitió recuperar en menos de 24 horas una camioneta que había sido robada en Cipolletti . El vehículo fue hallado abandonado en un estacionamiento público del Parque Industrial neuquino, tras un trabajo conjunto que incluyó análisis de cámaras, lectores de patentes y tareas de campo.

El hecho se inició el miércoles por la tarde, cuando personal del Destacamento N° 114 del barrio El Manzanar tomó conocimiento de la sustracción de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública. A partir de la denuncia, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda y se dio intervención a la Brigada de Investigaciones de Cipolletti.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos comenzaron con el relevamiento de cámaras de seguridad de domicilios particulares , al tiempo que realizaron un seguimiento a través de los sistemas de monitoreo urbano tanto de Cipolletti como de la ciudad de Neuquén. Ese cruce de información permitió establecer que el rodado había salido de la provincia y se dirigía hacia territorio neuquino .

E.C.P DESTACAMENTO MANZANAR (4) El hecho ocurrió en el barrio El Manzanar el miércoles a las 18:15. Estefania Petrella

El recorrido con las cámaras, la clave

En diálogo con LM Cipolletti, el comisario Luis Balboa, jefe de la Zona 1 de la Policía de Río Negro, explicó que el avance clave se produjo gracias a las LPR (lectoras de patentes o dominios), herramientas tecnológicas que permiten identificar el paso de vehículos por distintos puntos de control.

“Una vez que se tomó conocimiento de la sustracción del vehículo y teniendo en principio la información conforme las LPR, que son las lectoras de dominio, se estableció que había pasado hacia Neuquén. A partir de ahí se coordinó con la Policía de esa provincia y se obtuvo información respecto del camino que habría seguido la camioneta”, detalló el jefe policial.

Con esos datos, se desplegó un operativo conjunto que incluyó tareas de campo en el sector del Parque Industrial de Neuquén, ubicado entre Centenario y la capital provincial, sobre la Ruta 7. El jueves por la mañana, menos de un día después del robo, los efectivos lograron ubicar el vehículo.

“La camioneta estaba estacionada en un sector de uso público. Una vez que se chequeó la información, se verificó específicamente que se trataba del rodado denunciado en Cipolletti y se comenzó a trabajar en el lugar”, explicó Balboa.

camioneta hiluk robada Se confirmó que el vehículo corresponde a la familia de una funcionaria de la Municipalidad de Cipolletti. Archivo

La camioneta ya está con su dueño

En el procedimiento intervinieron también la División Judicial, la División Sustracción de Automotores de la ciudad de Neuquén, comisaría 4° de Cipolletti y 7° de Cinco Saltos, quienes realizaron las pericias correspondientes para levantar rastros y avanzar con la investigación. Tras completar las diligencias de rigor, el vehículo fue finalmente restituido a su propietario.

El dueño de la camioneta, resultó ser el esposo de una funcionaria de la Municipalidad de Cipolletti, aunque aclararon que ese dato no modifica el curso de la investigación ni el abordaje del caso.

El comisario Balboa destacó especialmente el trabajo articulado entre ambas provincias y el uso de herramientas tecnológicas para acelerar los tiempos de respuesta. “Siempre en coordinación con la Policía de Neuquén, se pudo localizar rápidamente el vehículo, trabajar con Policía Científica y concretar la entrega del bien al propietario”, señaló.