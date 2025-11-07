Quini 6: Vence el plazo y en El Bolsón buscan la boleta que ganó 2400 millones entre la basura

La ciudad está revolucionada y el caso generó desesperación y hasta una psicosis. Falsas sospechas, búsquedas insólitas, especulaciones y ansiedad.

El Bolsón, una ciudad donde crece la ansiedad en torno al ganador del Quini 6: ¿aparece el nuevo rico?

Mientras avanza la espera, El Bolsón desespera . La ciudad rionegrina está revolucionada esperando que aparezca el ganador del pozo del Quini 6 . Se trata del premio más grande de la historia de Río Negro, que este lunes 10 vence el plazo para cobrar los 2.400 millones de pesos que conforman el premio más grande de la historia del juego en la provincia.

Desde el 26 de octubre, aquel domingo de las elecciones legislativas nacionales, a este viernes ya pasaron 12 días , el afortunado/a que confeccionó la boleta ganadora brilla por su ausencia y le quedan poco más de 72 horas para adjudicarse la fortuna. ¿Pasará por caja o desperdiciará una chance única?

“A mi negocio no pareció nadie, ni a la Lotería de Río Negro. Estamos en la búsqueda del ganador, hay tiempo hasta el lunes a las 20.30 en mi agencia … Y en Lotería de Río Negro hasta el lunes a la mañana porque de tarde no atienden. Aunque también puede cobrar el premio en cualquier otra agencia oficial de la provincia”, explicó Cecilia , la propietaria de la agencia 64 que vendió el premio, a LM Cipolletti . A la dueña de la agencia y a todos los vecinos los carcome la ansiedad.

agencia 64 el bolson quini 6 La agencia 64 donde se vendió el premio récord. "Un Quini 6 histórico era lo único que me faltaba", nos contó Cecilia, su dueña.

Y no es para menos. La situación generó una psicosis importante en la ciudad. Falsas sospechas de supuestos ganadores, como el caso de un empleado municipal y un hombre que fueron captados saliendo de la agencia. Posteriormente, el trabajador municipal habría denunciado hostigamientos.

También “me ha llamado gente comentándome ‘mirá, mi marido tiró la jugada, la buscamos hasta en la basura y no la encontramos’. A ellos les aclaro que se jugó tal día, a tal hora… Y ahí se quedan un poco más tranquilos. Son momentos para no perder la calma ni el optimismo, además muchos se ilusionan con tener la misma suerte y vienen a realizar su jugadita”, indicó la agenciera, famosa por vender históricos premios.

No obstante, recalcó: "El premio se entrega al portador, no hay otra forma de pagar si no tiene la boleta en buenas condiciones y que se pueda apreciar el número de sorteo y de la jugada. Si cumple con esos requisitos cobrará...".

Los números ganadores del Quini 6 y la búsqueda del suertudo

El sorteo del Quini 6 aquella noche dejó un único ganador que había apostado en la Agencia 64 de El Bolsón, acertando los números 43-42-36-39-11 y 29. El premio: 2.372.600.000 de pesos, una cifra récord para la provincia.

El gobierno provincial emitió un comunicado celebrando el acontecimiento histórico. Sin embargo, con el correr de los días, creció la incertidumbre sobre el paradero e identidad del dichoso ganador.

Los medios difundieron la noticia por todos los canales posibles, pero el titular del cupón premiado sigue siendo un fantasma.

El lunes próximo vence el plazo. Después de esa fecha, los 2.300 millones volverán al pozo y alguien, en algún lugar de El Bolsón, se quedará con la historia de lo que pudo haber sido y nunca fue.

“Mantenemos la esperanza, quizá está esperando que baje la espuma. Ahora bien, es lógico que con el correr de las horas crece la ansiedad”, culminó Cecilia. Quien, como todo El Bolsón, pasó de la dulce a la tensa espera… Ojalá haya final feliz y semejante fortuna pueda ser disfrutada por un rionegrino.

Por lo pronto, la pregunta del millón sigue siendo: ¿aparecerá el dueño de los 2400 millones?