Quini 6: Desperdicia el premio más grande de la historia de Río Negro o especula con...

A días de que venza el plazo, las teorías que se manejan. Los vecinos se comen las uñas. La dueña de la agencia afortunada opinó en LMC: "Sería terrorífico".

La agencia 64 donde se vendió el premio récord. "Un Quini 6 histórico era lo único que me faltaba", nos contó Cecilia, su dueña.

Menos de una semana le resta para cobrar el histórico premio al mago que acertó el domingo 26 un pozo récord del Quini 6 en El Bolsón . La demora le pone los pelos de punta a los vecinos de la ciudad rionegrina, que en esta infartante cuenta regresiva se comen las uñas y no pueden creer cómo el iluminado tarda tanto en pasar por caja. Algunos incluso temen que desperdicie la fortuna por una insólita negligencia o, bien, porque no se haya enterado de su millonario acierto timbero.

En ese escenario de incertidumbre y distintas conjeturas, la que intentó aportar calma este martes fue Cecilia , la dueña de la agencia 64 que vendió el resonante premio de $ 2.372.600.000 , en declaraciones exclusivas a LMCipolletti .

“No apareció, ni en nuestra agencia ni en Lotería de Río Negro , el dinero está allí. No sé qué decir . Esa boleta se jugó a una hora que sabemos… Sospechamos que no es un cliente fijo, que es una persona que vino por un par de semanas y nada más”, reveló la mujer, muy conocida en el ambiente quinielero de la zona.

quini 6 el bolson El acierto fue anunciado con bombos y platillos por Lotería de Río Negro.

Consultada sobre la posibilidad de que el apostador desconozca su golpe de suerte, descartó de raíz esa hipótesis aunque... “Todo es posible, pero sería terrorífico que no lo cobre... Por lo que me parece y me han contado empleados, sabe bien lo que tiene y quizá está esperando que baje un poco la espuma para pasar a cobrar. Tiene tiempo hasta el lunes 10 inclusive. Ojalá que lo haga en Río Negro porque en Santa Fe -sede del Quini-, le descuentan bastante más entre transferencias, etc”, explicó acerca de las retenciones.

Cecilia contó que a nivel personal este premio fue tachar el último casillero que le faltaba en su dilatada trayectoria en el rubro, la frutilla del postre para su suertuda agencia: “era lo único que nos quedaba pendiente ya que vendimos el Loto hace 30 años, vecinas de acá que tienen buen porvenir gracias a ello; también el Telekino, el Gordo de Reyes, me faltaba vender un Quini 6, siempre lo deseaba y esta vez se dio. ¿Si vino más gente esta última semana? Sí, totalmente, la gente se dio cuenta de que es posible, de que puede tocarles a ellos también y qué mejor que apostar en una agencia ganadora”, celebró. Tan contenta como su cliente "invisible".

Así fue el sorteo del Quini 6

El Quini 6, en su edición 3316, puso en juego más de 8.900 millones de pesos en total, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el país.

Tradicional: pozo de $2.440 millones – números ganadores: 43, 42, 36, 39, 11 y 29 – 1 ganador (El Bolsón, Río Negro) .

pozo de $2.440 millones – números ganadores: 43, 42, 36, 39, 11 y 29 – . Segunda Vuelta: pozo de $1.400 millones – números: 34, 32, 24, 20, 05 y 14 – vacante.

pozo de $1.400 millones – números: 34, 32, 24, 20, 05 y 14 – vacante. Revancha: pozo de $4.400 millones – números: 45, 40, 42, 34, 25 y 43 – vacante.

pozo de $4.400 millones – números: 45, 40, 42, 34, 25 y 43 – vacante. Siempre Sale: pozo de $319 millones – números: 29, 31, 17, 33, 35 y 39 – 18 ganadores con 5 aciertos, cada uno se llevó más de $17 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 7.500 millones de pesos, y en El Bolsón, sin dudas, habrá más de un nuevo apostador soñando con repetir la hazaña.

¿Cuánto cobrará realmente el ganador?

Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el 10% restante se considera reintegro no imponible. El descuento se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales por parte del ganador.

Aunque el premio sigue siendo millonario, el descuento impositivo representa casi 662 millones ($661.788.000), lo que reduce significativamente el monto final.

El ganador del Quini 6 en El Bolsón, cobrará más de 1.710 millones ($1.710.212.000) tras la retención aplicada por ARCA.