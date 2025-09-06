Quién era el joven que murió tras chocar contra un árbol

El siniestro conmocionó a la región. En las últimas horas se conoció la identidad de la joven víctima.

Destrozado. El auto del joven que murió tras el choque quedó reducido a hierros.

Un grave accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de un joven de 35 años , vecino de General Roca. El hecho se registró poco después de las 5 de la mañana de este viernes en el barrio Quinta 25, cuando el vehículo que conducía perdió el control y terminó impactando de lleno contra un árbol.

El hombre circulaba a bordo de un Peugeot 206 color verde por la calle Maipú en dirección norte. Al ingresar al barrio, se subió al bulevar y chocó violentamente contra un pino de gran porte , lo que provocó severos daños en el rodado y lesiones irreversibles en el conductor.

De inmediato, vecinos alertaron a las autoridades y al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría 69 junto a personal del SIARME , que constató que el hombre presentaba lesiones muy graves. Pese a los intentos de reanimación, la víctima falleció a los pocos minutos.

accidente en roca (1) Así quedó el auto en el que se accidentó el joven que perdió la vida.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo participación de otros vehículos en el siniestro, por lo que todo apunta a que se trató de una pérdida de control a alta velocidad.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por el portal ANR, la víctima habría estado en un boliche bailable poco antes del accidente y mantuvo allí una discusión que lo llevó a retirarse rumbo a su barrio. Minutos después ocurrió el choque que terminó con su vida.

Fuentes de la investigación indicaron que la víctima fatal era Emilio Federico Quilodran.