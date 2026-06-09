Provincia regala vacaciones por cada gol de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cómo participar

La original iniciativa busca sacarle el jugo a la fiebre mundialista para promocionar los destinos de la provincia. Los requisitos para intervenir y los premios.

La propuesta fue diseñada por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) y el rendimiento de la Scaloneta define los premios.

Golazo de Río Negro . Es que para aprovechar la fiebre por el Mundial de la FIFA 2026 , la provincia lanzó una innovadora campaña de promoción futbolera. La iniciativa combina la pasión por la Selección Argentina con la posibilidad de ganar estadías y experiencias en distintos destinos de la provincia . Por cada gol de Argentina, regalan vacaciones. ¿Cómo participar?

La propuesta fue diseñada por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) y el rendimiento de la Scaloneta define los premios. La movida, bajo el lema “Esta vez ilusionate con las 4 estrellas”, tiene una dinámica particular: por cada gol que convierta el equipo argentino se sumará un nuevo paquete turístico al sorteo final.

De esta manera, la cantidad de premios dependerá directamente del rendimiento goleador de la Selección dirigida por Lionel Scaloni. Desde la organización aclararon que solo se tendrán en cuenta los goles convertidos durante el tiempo reglamentario de los partidos, sin incluir las definiciones por penales .

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Cada premio consistirá en una estadía de 4 días y 3 noches para dos personas, con experiencias turísticas incluidas. La campaña apunta a mostrar la diversidad de la provincia a través de sus cuatro regiones: Cordillera, Estepa, Valle y Mar.

Requisitos para participar a través de Instagram

Para sumarse al concurso, los interesados deberán ingresar a las redes sociales oficiales de Provincia y cumplir los siguientes pasos:

Seguir la cuenta de Instagram @rionegroturismo .

. Comentar la publicación de la campaña mencionando a un acompañante .

. Compartir el post oficial en historias.

El sorteo final se realizará una vez que termine la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. En ese momento se conocerá la cantidad total de goles anotados y el número definitivo de paquetes que se pondrán en juego.

Este martes, el segundo y último amistoso

La Selección Argentina se enfrenta a Islandia este martes en el estadio Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama (Estados Unidos), por el último amistoso previo al Mundial. El partido se disputará a las 22, hora argentina (televisan TyC Sports y DirecTv entre otros).

Argentina llega a este encuentro tras vencer 2-0 a Honduras en Texas, en lo que fue el primer amistoso de la delegación desde que arribó a Estados Unidos para encarar la Copa del Mundo, certamen que comenzará este jueves 11 de junio y que tendrá el estreno de la Albiceleste el martes 16.

dibu messi y los arqueros

A la espera de que se anuncie el reemplazante de Leonardo Balerdi (ocurrirá este miércoles), Scaloni planifica un once con varios cambios en relación al sábado. En la última práctica probó la base titular que jugará el Mundial, pero, al igual que sucedió en la previa a Honduras, lo más probable es que no sea ese el once titular.

Lo que se puede confirmar es que Lionel Messi, quien dejó atrás la molestia muscular, jugará algunos minutos para ganar ritmo pero no se sabe si como titular o suplente. Además, es probable que Nicolás Capaldo y Facundo Medina estén de arranque en los laterales.