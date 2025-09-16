Piden juicio político contra un juez Federal: la larga lista de maltratos e irregularidades

El Juez Hugo Greca fue denunciado por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos de acción pública. La acusación se basa en el maltrato de una Defensora Pública durante una audiencia.

El juez Greca está denunciado por acoso laboral y violencia contra las mujeres en el ámbito judicial.

El Juez Federal de General Roca, Hugo Horacio Greca quedó en el centro de la escena a partir de una denuncia que lo acusa de mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos de la acción pública . La acusación está basada en episodios que según los denunciantes configuran un patrón de arbitrariedad y abuso de poder , como en el reciente maltrato que recibió una Defensora Pública durante una audiencia.

Los abogados neuquinos, Mariano Mansilla y Juan Kairuz presentaron una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal roquense. El escrito solicita la apertura del procedimiento de remoción, su suspensión inmediata y la elevación de la acusación al Jurado de Enjuiciamiento para un juicio político .

La presentación se basa en una serie de situaciones que reflejan la falta de idoneidad profesional o moral que le provoca un “daño” a la función pública . “Se trata de un abogado que evidentemente no tiene la templanza necesaria para ejercer el cargo de juez. Aún en la disidencia más extrema debería haber resuelto de acuerdo a no cercenar el derecho a la defensa ” indica la denuncia.

Los malos tratos hacia una Defensora Pública

El hecho más reciente tuvo lugar el 10 de septiembre de 2024, durante una audiencia en la que la defensora pública Celia Delgado pidió un breve cuarto intermedio para consultar sobre un incremento en las costas procesales. Ante esa solicitud, el magistrado reaccionó con enojo, le negó la palabra y se retiró intempestivamente de la sala.

GRECA JUEZ FEDERAL Para Mansilla y Kairuz, la continuidad de Greca en el cargo de juez federal representa un riesgo para la correcta administración de la justicia en la región.

El momento de tensión tuvo lugar al momento de formalizar un acuerdo durante la audiencia de juicio abreviado. Delgado solicitó el cuarto intermedio para consultar con su defendido, sobre el aumento significativo de las costas procesales. Según la denuncia, Greca reaccionó con enojo y rechazó el pedido, al asegurar que el imputado ya había manifestado su voluntad.

“Cuando la defensora intentó explicarle que la defensa es compleja y abarca tanto lo técnico como material, el Juez Greca la interrumpió con mayor irritación, le dijo que no le había concedido la palabra y ante la pregunta del motivo de su maltrato anunció que ordenaría retirarla de la sala. La Defensora respondió que lo ordene si lo consideraba así” indica el documento.

GRECA Otro antecedente laboral se refiere a la investigación por el asesinato de soldado Pablo Córdoba, Greca dejó la causa luego de 21 meses sin identificar a ningún sospechoso ni avanzar en ninguna hipótesis.

Finalmente fue el propio magistrado el que abandonó la sala de audiencias de forma intempestiva y dejó el acto sin conducción. La denuncia sostiene que esta situación no es un hecho aislado, sino un comportamiento reiterado del juez, que contribuye a un desequilibrio en el proceso penal federal y afecta el principio de igualdad de las partes.

Para los denunciantes, estas actitudes lesionan derechos fundamentales de los imputados, ya los colocan en desventaja al ser asistidos por la Defensa Pública. Según la denuncia, Greca impuso límites arbitrarios en el tiempo de exposición de la letrada y mostró un trato diferenciado hacia el Ministerio Público de la Defensa.

juez greca Durante el concurso para cubrir el puesto de la Cámara Federal de Roca, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación solicitó la exclusión del concurso a Hugo Greca, quien llegó a la instancia en primer lugar en el orden de mérito.

“Se trata de una afectación directa al servicio de defensa pública, que requiere condiciones de respeto e igualdad para ejercer con eficacia. Los actos del Juez Greca no comprometen solo su dignidad, sino también los derechos de las personas imputadas y la confianza en la Justicia” agregó el documento.

Otros antecedentes de irregularidades laborales del juez Greca

Los abogados neuquinos también incorporaron antecedentes de otros episodios laborales del juez federal roquense. Entre ellos, se menciona el caso de Sandra Pedrini, la secretaria del Juzgado Federal de Roca que presentó una denuncia contra Greca por acoso laboral y violencia contra las mujeres en el ámbito judicial.

GRECA HUGO El documento indica que el juicio político no persigue un castigo personal, sino la protección del interés público frente al abuso de poder. Además que la justicia no puede transformarse en un privilegio que ampare conductas incompatibles.

Otro antecedente laboral se refiere a la investigación que estuvo a cargo de Hugo Greca en el asesinato del soldado Pablo Córdoba. Greca subrogó al Juez Federal de Zapala y luego de 21 meses, dejó la causa sin identificar a ningún sospechoso ni avanzar en alguna línea de investigación. Greca únicamente sumó denuncias de la familia de la víctima, críticas de la fiscalía y solamente procesó a un artista que realizó una pintada en una protesta.

Además, se suma otro antecedente laboral en el concurso abierto para cubrir la vacante en la Cámara Federal de Roca en 2022. Durante las entrevistas realizadas a los postulantes, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura de la Nación solicitó la exclusión del concurso a Hugo Greca, quien llegó a la instancia en primer lugar en el orden de mérito.

Las razones de su exclusión de basaron en la denuncia que tiene el juez federal roquense por acoso laboral y violencia contra las mujeres. Justamente otra situación laboral con una mujer, en este caso, Defensora Pública motiva otra denuncia más contra Hugo Greca.