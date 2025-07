Paritarias: Unter y gobierno se reunieron ¿Empiezan las clases?

A su vez se incorporó a la propuesta el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

En un comunicado, desde el Ministerio de Educación se destacó la importancia de este espacio de diálogo para continuar trabajando en todos los aspectos que hacen al sistema educativo.

Unter congreso extraordinario valcheta junio 2025.jpg En el último Congreso del gremio en Valcheta se había definido paro de 48 horas y no inicio de clases.

Por parte de Educación participaron la Ministra Patricia Campos, la Secretaria de Educación, Silvia Arza, la Vocal Gubernamental, Romina Procoppo, la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación (CPE), Claudia Tejeda, y la Secretaria de Administración Mónica Temprano.

Por el gremio UNTER, estuvieron la Secretaria General, Silvana Inostroza; la Secretaria Gremial y de Organización, María Castañeda; y el Vocal, Marcelo Nervi, entre otros.

Y ahora ¿habrá clases?

El gremio docente analizará la propuesta de Educación el viernes en General Roca. En junio, el sindicato rechazó dos propuestas salariales basadas en sumas fijas no remunerativas y definió un paro para la reanudación del ciclo lectivo en caso de no recibir una oferta superadora.

La Unter, al votar el paro para la vuelta a clases, no fijó un porcentaje de aumento salarial para llegar a un acuerdo por lo que no se puede estimar si el ofrecimiento presentado hoy es suficiente para alcanzar un acuerdo. En el último Congreso, hubo dirigentes que propusieron la exigencia de un diez por ciento de aumento retroactivo, pero finalmente esa cifra no fue incluida entre las definiciones del órgano de gobierno de la Unter.

En junio hubo 48 horas de huelga y hay otras dos pendientes, que se concretarían lunes 21 y martes 22 de julio, en caso de que fracase una vez más la negociación con el Gobierno. Las ofertas rechazadas contemplaban un incremento del 1% al básico en junio, julio y agosto y, luego, de sumas fijas, una inicial no remunerativa y uniforme de 40.000 pesos en junio y aportes en julio y agosto con una escala según la antigüedad y el cargo de cada maestro.

La Unter pide una "recomposición salarial real" y tiene como meta que no haya docentes por debajo de la línea de la pobreza, fijada en 1.118.717 pesos para una familia de cuatro personas.