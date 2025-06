Paro de Unter: el gremio y el gobierno difieren en el porcentaje de adhesión ¿Cómo afectó en cada ciudad?

Hoy se cumplen las primeras 24 horas de paro de las 48 que anunció el gremio de los docentes rionegrinos Unter . Hubo movilización en Viedma y una lucha discursiva entre gobierno y sindicato . De un lado y del otro no coinciden en el nivel de adhesión que hubo, mientras funcionaba también un link para confirmar la asistencia a clases por parte de los docentes.

Silvana Inostroza Unter.jpg La secretaria general de Unter, Silvana Inostroza, pidió por un nuevo llamado de paritarias.

Tras el paro de 48 horas, Unter ya definió que el 24 de junio realizarán un Congreso Extraordinario, donde se debatirá cómo seguirán las "medidas de acción directa", en caso de no tener una nueva propuesta hasta entonces.

El porcentaje de acatamiento

Desde el sindicato aseguraron que el porcentaje de acatamiento al paro por parte de los docentes fue del 85% en toda la provincia, lo que califican como un gran número contemplando la posibilidad de que el gobierno descuente los días en el salario de quiénes haya adherido a la medida.

Por otro lado, fuente del Ministerio de Educación, aseguraron a LMCipolletti que el porcentaje durante la mañana no superó el 54% para más tarde informar que durante la jornada completa "pese a la medida de fuerza convocada por UNTER, el 52% de los docentes de la provincia decidió asistir a su jornada laboral y sostuvo el derecho a la educación en Río Negro".

Según los datos a los que pudo acceder este medio, las ciudades con menos adhesión fueron Bariloche, Los Menucos, Río Colorado y Jacobacci (entre 35 y 40%), mientras que Catriel y Cinco Saltos (entre el 75 y el 88%) fueron las de mayor acatamiento. Cipolletti estuvo dentro del promedio general.

“La UNTER se armó un súper fin de semana largo”

El legislador de Juntos Somos Río Negro, Gustavo San Román, criticó con dureza la decisión de la conducción de UNTER de convocar a un paro de 48 horas, en medio de una negociación salarial abierta y en coincidencia con dos días feriados. “Es insólito, pero es real, la UNTER se armó un súper fin de semana largo con un solo objetivo: perjudicar a estudiantes y familias”.

“Es inaceptable que mientras el Gobierno mantiene abiertas las paritarias, con propuestas concretas sobre la mesa, la conducción gremial decida interrumpir las clases y montar este show para armarse unas minis vacaciones de ocho días”, reclamó el legislador.

El legislador del oficialismo también apuntó contra la falta de voluntad de diálogo por parte del sindicato. “Se presentaron a la paritaria con una decisión tomada: ir al paro. No analizaron la propuesta, no plantearon alternativas y se negaron a continuar la negociación. Esa no es una actitud responsable”, sostuvo.

Descuentos y un link para avisar la asistencia

Desde el gobierno recordaron que "las y los docentes que concurran a su trabajo podrán informar la asistencia a su jornada laboral en la página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos www.educacion.rionegro.gov.ar".

Una vez que el o la docente ingresa al mencionado sitio, deben dirigirse al módulo "Trámites y Consultas", donde encontrarán la aplicación "¡Quiero informar que estoy presente!".

Cabe mencionar que el Gobierno de Río Negro informó la semana pasada que se aplicará descuentos a aquellos docentes que no presten servicio durante los días de paro.