Paritarias: el Gobierno de Río Negro ofreció un bono y aumentos fijos pero no hubo respuestas de los gremios

Este lunes se reunió la Mesa de la Función Pública en Viedma con los gremios ATE y UPCN. La propuesta será analizada por los gremios.

La reunión paritaria se realizó en la capital provincial.

Una nueva reunión paritaria se llevó a cabo este lunes en Viedma entre representantes del gobierno de Río Negro y los gremios estatales en el marco de la Mesa de la Función Pública . Hubo una oferta que "será evaluada".

El Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta salarial a los gremios ATE y UPCN . La oferta contempla un bono extraordinario de $30.000 a pagarse a fines de septiembre, junto con incrementos fijos que varían según categoría y régimen laboral.

Según informó el Gobierno, el bono de $30.000 alcanzará a todos los agentes públicos y se abonará por planilla complementaria. Además, se establecieron aumentos permanentes desde septiembre:

$20.000 para las categorías 1 a 10.

$30.000 para las categorías 11 a 15.

$40.000 para las categorías 16 a 25.

En el sector Salud, la propuesta replica esos montos según agrupamiento y carga horaria, mientras que en el caso de los servicios de apoyo en Educación se prevé un incremento del 68,45% en todos los adicionales establecidos en el Manual de Misiones y Funciones.

También se contemplan subas específicas: en Salud, un aumento del 68,45% en los adicionales de riesgo médico y no médico, a pagarse en tres tramos (septiembre, octubre y noviembre), y un 6% en guardias activas y pasivas en igual período.

La postura de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que la propuesta será evaluada en un plenario de secretarios generales, aunque advirtió que persiste una agenda de reclamos pendientes.

“Recibimos una propuesta que será analizada en los ámbitos orgánicos de nuestro sindicato. No obstante, es importante aclarar que cualquiera sea la decisión hay una agenda de reclamos no contemplados sobre los que vamos a insistir”, señaló el secretario general, Rodrigo Vicente.

Entre esos pedidos se encuentran mejoras en las guardias y viáticos de Desarrollo Humano y la Senaf, la creación de un adicional por tareas complejas, mayor seguridad en los hospitales, contratos anuales y pase a planta permanente, además de recategorizaciones y capacitaciones en el sistema SIGES.

Del encuentro participaron la secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; el secretario de Gobierno, Agustín Ríos; por UPCN, Mónica Miranda, y en representación de ATE, Rodrigo Vicente.