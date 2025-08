Ola de renuncias en el Gabinete del intendente Marcelo Román

Allanamiento muni Allen El allanamiento de la Policía al Municipio de Allen desató una ola de renuncias al Gabinete de Marcelo Román. Captura video FM Líder

La primera baja fue la del Jefe de Gabinete, Benjamín Marín, quizás el funcionario más importante del Gabinete por su cargo y experiencia en la vida política de Allen. Marín renunció al día siguiente del mensaje público de Marín.

Tras un fin de semana de tensiones internas y pases de factura en el Gobierno allense, el lunes oficializó la renuncia de Marta Escobar, secretaria de Desarrollo Social, seguida por la salida de Rolando Barrueto, quien era director de gestión comunitaria y se encargaba de oficiar de nexo entre el Municipio y las Juntas Vecinales.

En Hacienda hubo otro golpe para Román, ya que renunció Gloria López. Se trata de una empleada de planta permanente que había sido nombrada tras la renuncia de Griselda Morell.

También presentó su renuncia Matías Piergentili, quien era el representante del oficialismo en el Tribunal de Cuentas. En el Municipio aseguran que hubo fuertes reclamos al funcionario por firmar la resolución del TC que dio lugar a la investigación judicial contra Román.

La renuncia que anticipó la crisis en Allen

Morell se fue del Gobierno en mayo y al explicar sus razones anticipó algunos de los conflictos que aquejan al Municipio. "Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial", advirtió ante integrantes del Concejo Deliberante.

La primera secretaria de Hacienda en renunciar se refería a Sebastián Ocampo, dueño de medios en Allen, apuntado por ejercer como funcionario sin cargo. La usurpación de un cargo público es uno de los delitos por los que la Justicia investiga tanto al intendente como a Ocampo.

“Todo lo que hacemos tiene que pasar por él. Me llama el intendente, me da una orden, y a los minutos me llama este asesor para contradecirla. Es él quien decide en qué se gasta el dinero”, dijo Morell en mayo.

Las críticas de un concejal al intendente de Allen

El concejal Gustavo Addamo criticó duramente al intendente Marcelo Román en la última sesión del Concejo Deliberante. “Lo que está pasando es vergonzoso”, manifestó.

Tras un cruce entre concejales del oficialismo y referentes gremiales que cuestionan los despidos por la crisis económica de la comuna, Addamo defendió el rol de los sindicatos y respaldó el reclamo por los despidos.

El concejal manifestó que el Ejecutivo "rompió todos los canales de diálogo", tras haber descalificado públicamente a los concejales y gremios a través de medios vinculados a Ocampo. “No se puede gobernar la ciudad detrás de un micrófono”, afirmó.

"Nos defenestraron con mentiras y falsas noticias: ¿Dónde están las supuestas empresas? ¿Dónde está el secadero? ¿Dónde están los supuestos puestos de trabajo? Todas mentiras". También cuestionó la estrategia de gobierno: “Muchas decisiones no las tomó el Ejecutivo".

Addamo cerró defendiendo a los seis concejales opositores que fueron “defenestrados con mentiras” y pidió responsabilidad institucional: “Así no hay generación futura que quiera involucrarse”.