Murió un médico rionegrino tras chocar en una ruta bonaerense: quién era la víctima

El auto en el que viajaba el profesional domiciliado en Bariloche impactó contra un camión. El incidente ocurrió el domingo por la madrugada cerca de Chivilcoy.

El Honda Fit en el que se trasladaba el médico rionegrino fallecido chocó contra un camión en la zona de Chivilcoy. Investigan las causas del incidente vial.

Un médico de San Carlos de Bariloche murió tras chocar el auto en el que viajaba contra un camión de transporte de encomiendas. El incidente vial se produjo durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 157 de la Ruta Nacional 5, en la zona de Chivilcoy , la ciudad bonaerense ubicada a poco más de 160 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Las primeras informaciones reflejaron que el fatal impacto se registró en un tramo de recta, donde es escasa la visibilidad. Un trascendido indica también que había llovido con intensidad, lo que también podría haber influido en el trágico hecho.

La víctima fue identificada como Adriano Rodrigo Fabbricotti, de 36 años. Los primeros datos surgidos indican que la muerte se produjo en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

En tanto que el camionero, de 31 años y oriundo de la provincia de Misiones, resultó ileso, informaron medios de la región, que precisan que la Justicia investiga las causas del choque.

Choque fatal médico cipoleño 2

Investigación por la muerte del médico rionegrino

Según informó el comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial II, al medio La Razón el siniestro se produjo cuando un automóvil Honda Fit que circulaba en sentido Suipacha–Chivilcoy colisionó lateralmente con un camión Mercedes Benz Axor de la empresa Vía Cargo, que lo hacía en dirección contraria.

El vehículo mayor arrastraba un semi remolque cargado con encomiendas. Tras la colisión, ambos rodados terminaron en el sector de la banquina.

La causa que investiga el lamentable suceso fue caratulada como “homicidio culposo” e interviene la UFI N° 3 del Departamento Judicial Mercedes. Durante la mañana continuaron las tareas de peritajes para determinar la mecánica del hecho y posibles responsabilidades. También realizaban maniobras para retirar el camión, por lo que el tránsito estuvo restringido.

Murió un cipoleño en el ingreso a San Luis

En la madrugada del viernes un cipoleño murió en un accidente de tránsito en el límite entre San Luis y La Pampa. El conductor se estrelló contra un arco que da la bienvenida a la provincia puntana. Hasta el momento, se desconocen las causas del despiste que terminó en el impacto frontal contra una estructura de hormigón.

El choque fatal se produjo en la madrugada de este viernes en Ruta Provincial 55, límite con la provincia de La Pampa, donde comienza la Ruta Provincial 105. En el lugar hay una gran estructura de hormigón, formando un arco, que anuncia el ingreso a la provincia de San Luis.

Por motivos que se investigan, el vehículo del cipoleño se fue a la banquina e impactó de frente contra la estructura de hormigón. El conductor quedó atrapado dentro del habitáculo, por lo que debió intervenir personal de Bomberos de la localidad de Victorica para realizar las tareas de rescate.

accidente fatal la pampa El hombre impactó de frente contra la estructura de ingreso a la localidad de San Luis.

La víctima fue identificada como Javier Agustín Díaz, de 39 años. El cuerpo fue retirado del vehículo y trasladado al hospital de Arizona, mientras que en el sitio continuaron las diligencias de rigor por parte de las autoridades intervinientes para determinar las circunstancias del siniestro.