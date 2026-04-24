Más de 70 pymes accedieron a créditos por $2800 millones a través del Fogarío

El programa provincial facilita el acceso al crédito para las pymes que buscan invertir para crecer. Otorga las garantías que exigen los bancos para los préstamos.

El programa que facilita el acceso al crédito ya benefició a 70 pymes de Río Negro.

El Fondo de Garantías de Río Negro ( Fogarío ) ya superó los $2.833 millones en garantías otorgadas y benefició a más de 70 pymes y micropymes , consolidándose como una herramienta concreta para ampliar el acceso al crédito y sostener el rumbo de crecimiento del entramado productivo en toda la provincia.

"El resultado refleja el rumbo de la gestión: poner al Estado provincial como facilitador del financiamiento para que más empresas puedan invertir, producir y generar empleo", manifestaron desde el Ejecutivo rionegrino . En un contexto nacional complejo, "Río Negro sostiene políticas activas que acompañan al sector privado y fortalecen la economía real", se destacó.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó los resultados y explicó que “hay 18 garantías en proceso de análisis , lo que reafirma el rol del Fogarío como facilitador del crédito , sumando nuevas localidades y rubros productivos”.

A su vez, se avanzó en acuerdos estratégicos y articulación con equipos operativos de Banco Galicia y Banco Provincia de Neuquén, ampliando significativamente la capacidad de financiamiento disponible para las Pymes rionegrinas.

pyme empaque producción El programa que facilita el acceso al crédito ya benefició a 70 pymes de Río Negro.

El desempeño positivo de las garantías otorgadas permitió sostener la autosustentabilidad del fondo provincial, consolidando un modelo eficiente que garantiza una gestión prudente del riesgo y amplía las posibilidades de acceso al crédito en Río Negro.

En este marco, el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo herramientas que acompañan al sector productivo, consolidando una política pública orientada al crecimiento de las Pymes, la generación de empleo y el desarrollo económico en toda la provincia, como parte de un rumbo sostenido de impulso a la producción.

El objetivo del Fogarío: impulsar pymes

En la presentación del programa Weretilneck afirmó que el objetivo de estas herramientas es que las pymes tengan acceso real al financiamiento “con instrumentos que faciliten el crédito y con asesoramiento técnico para que cada proyecto pueda desarrollarse y crecer”.

“Queremos que estas herramientas no se conviertan en trámites burocráticos, sino en soluciones ágiles y concretas que lleguen al sector productivo y se traduzcan en empleo y desarrollo. Queremos que el compromiso que asumimos con estas instituciones sea una realidad”, agregó.

Además, el mandatario provincial destacó el rol clave del Consejo Federal de Inversiones en Río Negro: “El Consejo nos financia consultorías y el diseño de proyectos estratégicos de la provincia, que a veces, por la carencia de equipos técnicos o por la sobrecarga de tareas en el Estado y los municipios, necesitamos reforzar”.

Políticas públicas para pymes

Nueva Ley de Parques Industriales: Ordena y regula los parques industriales de la provincia, otorgando beneficios extraordinarios a las empresas que se radiquen en estas zonas. El PITBA fue destacado como modelo de gestión público-privado replicable en toda la Patagonia.

Ley de Promoción Económica: Brinda incentivos para nuevas inversiones o ampliaciones de las existentes, con beneficios impositivos que incluyen exenciones de Ingresos Brutos, inmobiliario, patentes y sellos, por períodos de 3 a 10 años según cada caso.

Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro: Centraliza y unifica programas antes dispersos (Río Negro Exporta, Crear, Innova, etc.), generando una ventanilla única, totalmente digital, para la promoción de exportaciones, atracción de inversiones y acompañamiento a las pymes.

Fondo de Garantías Río Negro (FOGARIO): Facilita el acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas empresas, cubriendo garantías y brindando asesoramiento junto a la Agencia de Desarrollo Económico y Río Negro Fiduciaria.