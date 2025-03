LLA Río Negro cruzó a Aníbal Tortoriello por anticipar su candidatura

El diputado se postuló para ser candidato a senador por el espacio libertario y desde el partido salieron a cruzarlo. Aún no está sellada la alianza.

El apodero, Damián Torres, y el dirigente Julián Goinhex cuestionaron a Tortoriello por sus declaraciones, en un intento por marcarle la cancha. No sólo molestó que se candidateara por el espacio, sino algunas referencias a sus vínculos con LLA nacional y a su "caudal de votos".

tortoriello villaverde (1).jpg

"Hay intereses mutuos para que me sume como candidato, a mí me buscaron, me midieron y eso habla de que buscan figuras de peso, saben que tengo un importante caudal de votos”, dijo Tortoriello. Y fue una de las frases que le cuestionaron sus posibles socios políticos.

"Hay cosas que no son como decís. Sí es cierto que la definición pasará por Buenos Aires, pero sabé que acá hay un partido, una presidenta, un vicepresidente, vocales y una cantidad de personas que hemos trabajado y mucho para tener el partido. No subestimes este equipo de trabajo", replicó el abogado viedmense Damián Torres, apoderado legal de LLA Río Negro.

Las críticas de LLA a Aníbal Tortoriello

El abogado, quien fue apoderado legal de Juntos Somos Río Negro, sostuvo que la posición del diputado cipoleño "demuestra un excesivo culto al yo. Los votos son de nuestro presidente y el rol de los que estén en el Congreso es ayudar a poder hacer la reforma estructural del Estado".

"Perdiste Cipolletti siendo intendente", chicaneó Torres a Tortoriello. El empresario no pudo ser reelecto al caer en una elección muy reñida ante Claudio Di Tella. El escrutinio se definió voto a voto, con numerosas impugnaciones del PRO hacia la lista opositora. Torres, vaya paradoja, fue el encargado de defender los votos de Juntos.

Goinhex, exfuncionario de Carlos Soria y Alberto Weretilneck, es el secretario político del partido y escribió en su cuenta de X en relación a Tortoriello: "Siempre del lado opuesto a una construcción colectiva. Formato más Kasta (sic) de la vieja política no existe".

Quien salió en defensa de Tortoriello fue el legislador Santiago Ibarrolaza. "Les recomiendo que guarden fuerzas y argumentos para explicar de dónde vienen y para quienes trabajaron. El radical utilizó su cuenta de Instagram y agregó: "En fin, ladran Sancho, lo único que importa es fortalecer el cambio profundo en el país y en la provincia".

La diputada Lorena Villaverde, líder de LLA en la provincia y de buena relación con Tortoriello, en principio se mantuvo al margen de la polémica.