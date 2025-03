Ruta 22: La diputada Villaverde habló de una nueva traza que una a todo el Alto Valle

Durante su recorrida por el Alto Valle, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, se refirió al tema en una entrevista exclusiva con LMPlay: " Desde febrero estamos trabajando sobre el proyecto que resuelva la verdadera integralidad de la provincia , no se puede hacer de la noche a la mañana. Estamos intentando resolverlo de la mejor manera, pero pensando en una provincia que tenga un nuevo modelo, ajustado a los intereses de todos, no de solo un sector".

"Acá nadie va a dejar de ocuparse de lo que a otros les preocupó muy poco, hace 16 años que tenemos las rutas como están, esto no sucedió en un año de Javier Milei" indicó.

Una ruta por la barda

Sin embargo, no se detuvo solo en la Ruta 22, también aseguró que a este "proyecto integral" se debe incorporar el Tren del Valle y una nueva ruta por la barda norte del Alto Valle, como reclaman autoridades provinciales desde hace al menos una década.

El Municipio de Cipolletti planteó a Nación una ruta por la barda norte desde la gestión de Alberto Weretilneck en adelante.

En este punto, fue más a fondo. Villaverde sorprendió al revelar que, si bien se podría avanzar con la obra en algunos sectores, habría nuevas alternativas para otras trazas de una ruta que integre la región: "Estamos recorriendo varias trazas, para ver cuál de todas sería la que decidimos definir, pero para cualquier nuevo plan, primero hay que cerrar los contratos, hoy vialidad tiene contratos pendientes de cierre con empresas que ya no existen".

Confirmó que hay una idea concreta para avanzar por el norte, uniendo las localidades y sus Parques Industriales, dándole también así una salida al conflicto de la Ruta Nacional N° 151 y el puente ferroviario.

En referencia a esto, volvió a cargar contra el intendente Rodrigo Buteler: "Él debe resolver el problema de la Circunvalación, si está rota, que gestione con privados para reasfaltarla, pero no puede ser que por un capricho no deje pasar los camiones por ahí, para eso son las circunvalaciones".

"Todas las ciudades tienen un cartel de desvío para tránsito pesado, la única localidad que no lo tiene es Cipolletti, estamos todo el tiempo colapsando con camiones porque no está preparado para eso. El punto es que no se termine perjudicando a los vecinos de Cipolletti y Neuquén que se quedan sin su medio de transporte".

En julio del 2024, estuvo de visita en la zona Marcelo Campoy, el titular de Vialidad Nacional y desde ese momento, Villaverde asegura que se está trabajando en este proyecto.

El tramo Fernández Oro-Cipolletti

Si bien la obra de la Ruta Nacional N°22 va desde Chichinales a Cipolletti, hay tramos que están habilitados, otros en los que se circula a pesar de que faltan detalles por terminar. Sin embargo, quizás la zona con mayor cantidad de tránsito es pura incertidumbre.

Desde Cervantes hasta Allen, no hay ningún avance y la representante partidaria del gobierno nacional carga una gran parte de la responsabilidad a los gobiernos municipales, principalmente al sorismo de Roca.

Sin embargo, el mayor caos se genera entre Fernández Oro y Cipolletti, donde los avances de obra terminaron estancados y son un verdadero dolor de cabeza para quienes circulan por allí, no sólo por los obstáculos que presenta el tramo, también por el riesgo que significa circular por ahí.

El tramo Fernandez Oro-Cipolletti fue licitado y adjudicado a las empresas CN SAPAG y CPC, empresas que hoy existen. Sin embargo, Villaverde señaló que "se esta trabajando con los cierres en algunos tramos para que se adecuen al nuevo plan, faltan precisiones, es ambicioso, es posible. La realización de la ruta al norte no va en desmedro de esta".

"Sin voluntad del gobierno nacional, no se puede" dijo Buteler

La solución de fondo para el problema de la Ruta 151 y el puente ferroviario es bajar la ruta, algo que parece una utopía, pero en el Municipio de Cipolletti insisten en que es viable y reclaman a Nación el proyecto ejecutivo para poder licitarla.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, sostuvo que el foco no debe poner en los choques. La prioridad debe ser avanzar con la obra para bajar la calzada de la Ruta 151. Se trata de un proyecto costoso y complejo, ya que bajo el puente cruza un gasoducto.

"Nosotros con Vialidad Nacional, de alguna manera, nos pusimos de acuerdo. Entendimos que la obra pública es nacional, les correspondería hacerla a ellos, y no lo van a hacer. Entonces no vamos a discutir más. Lo que acordamos es que nos van a dar el proyecto para que se pueda licitar y luego veremos cómo se financia y quién la hace", dijo Buteler.

Sin embargo, "Vialidad ni hace la obra, ni nos da el proyecto. Esperamos que lo hagan durante marzo", cuestionó el intendente de Cipolletti. Buteler advirtió que el Municipio realizó muchas obras que "por jurisdicción" le correspondían al Gobierno Nacional. El objetivo era la vuelta del tren "y lo logramos".

El intendente de Cipolletti también negó que el Municipio haya bloqueado el paso a todos los camiones por la circunvalación. "Los que pasan bajo el puente tienen que ir por la rotonda, pero los que son más altos puede utilizar la Circunvalación. Hay personas que hablan sin conocimiento", afirmó.