La Uocra bloquea acceso en Vaca Muerta Sur

La Uocra bloquea la obra del oleoducto en Chichinales exigiendo 80% de mano de obra local. Advirtieron: "Si el lunes no hay arreglo, la obra no sigue".

Bloqueo de la UOCRA en Vaca Muerta Sur.mp4

Garrido enfatizó la determinación del gremio al señalar: "Hoy le paramos de vuelta todos los foráneos que no suba nadie de afuera". Esta acción busca garantizar que se priorice la contratación de mano de obra local, brindando oportunidades laborales a los habitantes de la región y fortaleciendo la economía provincial.

La postura del Gobierno Provincial fue en respaldo a las demandas de Uocra. El Gobernador Alberto Weretilneck manifestó su apoyo a la exigencia de cumplimiento de la normativa vigente, subrayando la importancia de que las empresas respeten las leyes locales y contribuyan al desarrollo económico de la provincia mediante la generación de empleo para sus residentes.

"No cederemos ni un centímetro si pretenden vulnerar el derecho de los trabajadores rionegrinos. No vamos a permitir que vengan de otros lugares a ocupar los puestos que les pertenecen a nuestros comprovincianos. Las reglas de juego son claras y las empresas saben que deben cumplirlas. No vamos a dejar que hagan lo que quieran. Esta es una obra que tiene que beneficiar a los rionegrinos, en este caso, los trabajadores de la Uocra. Seguiremos defendiendo sus derechos y el de todos los habitantes de nuestra provincia", declaró el mandatario.

Uocra corta Vaca Muerta Sur.png La UOCRA bloquea los accesos a la obra del oleoducto de Vaca Muerta Sur. Gentileza.

Una reunión clave está programada para el próximo lunes entre representantes de Uocra, directivos de las empresas involucradas y autoridades provinciales. El objetivo de este encuentro es llegar a un acuerdo que garantice el cumplimiento de la normativa de contratación de mano de obra local y permita la continuidad de la obra sin más contratiempos.

Garrido advirtió sobre las posibles consecuencias de no alcanzar un consenso en dicha reunión: "Ayer salió el Gobernador a apoyarnos, así que el lunes tenemos una reunión con la gente con directivos de las empresas y si el lunes no hay un arreglo, la obra no va a continuar porque no la van a hacer".

El conflicto en Vaca Muerta Sur no es un caso aislado. En diversas regiones del país, gremios y trabajadores han manifestado su descontento ante la contratación de personal foráneo en detrimento de la mano de obra local. Estas situaciones generan tensiones entre las comunidades locales, las empresas contratistas y las autoridades gubernamentales, poniendo en evidencia la necesidad de establecer mecanismos efectivos que aseguren el cumplimiento de las normativas laborales y promuevan el desarrollo económico regional.