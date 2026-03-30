La denunciaron por violenta, la echaron de la casa y tiene que tratar su adicción al alcohol

La mujer reconoció que se llevan bien, pero cuando toman, surgen los hechos hostiles. La Justicia de Paz dispuso medidas cautelares, entre ellas un tratamiento por el consumo.

El vecino de Valcheta denunció a su pareja por violencia. La mujer admitió que padece alcoholismo.

Una mujer fue excluida del hogar que compartía con su pareja luego de que él la denunciara por hechos de violencia familiar. La medida la dispuso la Justicia de Paz de Río Negro , que también estableció que, por un lapso de 60 días , no podrá acercarse a menos 100 metros de la vivienda, entre otras pautas de comportamiento.

La presentación la realizó el hombre días atrás en la Comisaría 15 de Valcheta , la localidad cercana a Las Grutas , y se encuadró en lo que señala la Ley 3040 , que regula la “protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares ”, y fue derivada a la dependencia judicial local.

La mujer fue convocada para brindar su versión , y entre sus manifestaciones admitió que la ingesta alcohólica de ambos deterioró la relación afectiva.

Entrada Valcheta.jpg El caso de violencia familiar en el que resultó víctima una adolescente ocurrió en Valcheta. Intervino la Justicia de Paz. Archivo

Según relató, convivieron bajo el mismo techo cerca de dos años, y que el trato era bueno, pero que “lamentablemente”, cuando consumen bebidas alcohólicas “comienzan con reclamos y peleas originando situaciones de violencia entre los dos”.

Incluso destacó que en varias ocasiones esos episodios hostiles se produjeron delante de su hija de 11 años de edad.

Recalcó que no era la primera denuncia que presentan por el mismo tema, y mencionó que el año pasado registraron la primera, por lo que el Juzgado de Paz dispuso pautas cautelares.

Agregó que en esa oportunidad cuando se vencieron las medidas continuaron con la convivencia, “intentando no salir para no consumir alcohol”.

Fueron a una cancha y empezaron a tomar

El último incidente, contó, se produjo luego de fueran a una cancha y comenzaran a tomar. Luego continuaron en la vivienda, pero allí nuevamente estallaron los reproches y reclamos que derivaron en otra pelea. De allí que el hombre fue ra nuevamente en busca de ayuda a las autoridades.

La titular del Juzgado de Paz, Denise Gattoni, dictó medidas transitorias por un lapso de 60 días para frenar las agresiones y tratar la problemática de adicciones que padecen.

Entre ellas dispuso le expulsión del hogar de la mujer y la restitución de la vivienda al hombre, junto con la prohibición de acercamiento.

Pero además les ordenó a ambos que "deberán abstenerse de ejercer actos de violencia” y producir incidentes y agresiones en lugares públicos o privados por cualquier vía de comunicación. La disposición incluye también la protección de la niña, hija de la mujer.

Cree Valcheta

En tanto, considerando su tendencia al consumo de alcohol en exceso, la magistrada dispuso que deberán concurrir al CREE, el centro de atención local, para abordar el problema alcohólico..

Asimismo, la jueza les comunicó que deben acatar obligatoriamente la orden judicial y les advirtió que en caso de incumplimientos podrán recibir las sanciones previstas en el Código Procesal de Familia o ser acusados de cometer el delito de desobediencia judicial. También les anticipó que la policía está habilitada para arrestarlos “de inmediato” si los descubre violando las medidas cautelares.

La resolución incluye ser comunicada a la Comisaría de la Familia para que su equipo interdisciplinario los acompañe y brinde “un espacio de contención y ayuda”, y elevar las actuaciones al Juzgado de Familia de San Antonio Oeste para que le de continuidad a la causa.