Inflación: cuatro de cada diez familias usa ahorros para gastos cotidianos

Una especialista explicó que hay detrás de este fenómeno y brindó recomendaciones para cuidar la economía familiar.

El último relevamiento del INDEC reflejó una tendencia que se profundiza: cada vez más hogares argentinos viven de lo que habían logrado guardar. Según el organismo, cuatro de cada diez familias utilizan sus ahorros para cubrir gastos corrientes, y una de cada cuatro se endeudó en el primer semestre de 2025.

Celeste Sánchez , periodista especializada en economía familiar y creadora del proyecto Dinero en Orden (en instagram) , analizó los datos y explicó qué hay detrás de este fenómeno. Remarcó que no se trata de una situación nueva, sino de una práctica que se amplió. " En los últimos veinte años se duplicó el uso que las familias hacen de sus ahorros o incluso de los ahorros ajenos, pidiéndolos prestados para poder completar sus gastos de todos los días", sostuvo.

"Antes se usaban los ahorros en una determinada proporción y ahora es mucho más grande el número de familias que necesitan recurrir a lo que habían podido guardar, o a una plata que les había quedado por una indemnización, una propiedad que habían vendido, algo extra. Era plata que tenían previsto tener guardada para hacer algo más grande o para una emergencia. En este caso, en este momento, la emergencia es esa".

Endeudamiento con tarjetas de crédito

El informe de INDEC también reveló un aumento en el endeudamiento. En 2003, el 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%. Sánchez confirmó que la deuda con tarjetas de crédito es uno de los principales problemas. “En julio salió un dato que decía que nueve de cada diez familias tenían por lo menos una deuda. No todas son de tarjeta, pero es una situación que se da en muchísimos hogares”, advirtió en CNN Radio Roca.

“Todos conocemos a alguien que te dice ‘tengo que vender dólares porque no llego a pagar la tarjeta’. Refleja que muchas familias necesitan acceder a eso, quienes todavía tienen la posibilidad, porque también hay mucha gente que ya no la tiene”.

En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó, pero esa proporción sube a uno de cada tres entre los de menores recursos.

La especialista, advirtió que se trata de un tema preocupante, del que se habla poco. "Es una situación que se da en muchísimas familias que muchas veces no se habla porque uno no se sienta en un asado con amigos a charlar de qué deudas tiene cada uno y sin embargo, cuando abrimos un poco esa conversación, nos damos cuenta de que la mayoría de la gente está pasando por eso".

Educación financiera y organización: los dos factores clave

Para quienes sienten que no llegan a fin de mes pese a tener ingresos similares a otros, Sánchez propone empezar por lo básico. "El primer paso siempre es hacer un presupuesto. Tener un listado de todos los ingresos y los gastos. La verdadera diferencia la hace el gasto del día a día, no las grandes facturas. Ahí es donde se puede optimizar".

Además, aseguró que es un tema que "hay que atacarlo lo antes posible, sobre todo la deuda de tarjeta de crédito que tiene intereses diarios".

Consultada sobre la educación financiera en el país, Sánchez destacó que sigue siendo una materia ausente en las escuelas. "No existe en el ámbito educativo, ni en el nivel inicial, ni primario, ni secundario. Todos lo aprendemos a medida que lo necesitamos, y muchas veces tarde, cuando los problemas ya están instalados".

Ahorros y deuda: los datos de INDEC

37,4% de los hogares recurrieron a gastar lo que tenían ahorrado

16,1% pidió préstamos a familiares/amigos

14,2% pidió préstamos a financieras

50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta

9,3% vendió sus pertenencias