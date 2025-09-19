Fuerte denuncia de Lorena Villaverde contra Martín Soria: "Robaron hasta con la muerte de su propio padre"

La actual diputada rionegrina y candidata a senadora nacional acusó a su par de hostigarla y también apunto al "clan Soria" por "hacer caja" con la muerte del ex gobernador Carlos Soria.

Lorena Villaverde denunció públicamente a Martín Soria por el cobro fraudulento de un seguro de vida por su padre.

La candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, Lorena Villaverde, denunció públicamente al diputado Martín Soria y lo acusó de “haber hecho de la política un negocio familiar” . Lo responsabilizó de ataques personales y de hechos de corrupción durante su carrera.

En su alocución durante una cuestión de privilegio solicitada en la última sesión de la Cámara de Diputados el miércoles, Villaverde aseguró que atraviesa una situación de hostigamiento permanente por parte de Soria. “Mi buen nombre y honor personal ha sido vilmente atacado. Hoy me ha tocado ser víctima de sus insultos, agravios y mentiras. Si no le ponemos freno al diputado Soria, muchos otros más van a ser víctimas de sus ataques en el futuro”, expresó.

La dirigente libertaria exhibió su certificado de antecedentes penales para remarcar que “no tengo causa judicial alguna, tengo mis manos y conciencia bien limpias”.

Antecedentes Lorena Villaverde El certificado de antecedentes penales que exhibió Villaverde en su alocución en la Cámara de Diputados.

Denuncias de corrupción

La candidata a senadora también vinculó a Soria y a su familia con maniobras de corrupción en la función pública: “El clan Soria convirtió la política en un negocio familiar. Robaron hasta con la muerte de su propio padre. Usaron el poder para llenarse los bolsillos mientras los rionegrinos sufrían”, lanzó.

Entre las acusaciones más graves, Villaverde habló de un cobro “fraudulento” de 300 mil dólares de la aseguradora provincial Horizonte, cinco días después del asesinato del exgobernador Carlos Soria. Según señaló, se habría falsificado la firma del mandatario para cobrar un seguro de vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Villaverde (@lorenavillaverdern)

Sobre esta causa que menciona la diputada, en mayo de 2014, el juez Favio Igoldi señaló en los considerandos de su resolución: "Devolución de beneficios: Determinado, prima facie, que ambos beneficios (I.A.P.S y Horizonte) fueron abonados de manera ilegal, convirtiéndose el mismo en un pago sin causa, corresponderá requerir a la Fiscalía de Estado de Río Negro que inicie el trámite correspondiente (judicial o extrajudicial) de devolución de las sumas de dinero indebidamente abonadas a los beneficiarios -hijos de Carlos Soria-”.

Además agregó dos puntos clave de la operatoria: por un lado, que la solicitud de adhesión de Carlos Soria ingresó a Horizonte Seguros cuando aquél ya había fallecido, y por el otro lado, que la denuncia del siniestro "se produce fuera de los plazos legales de caducidad".

Diputados nacionales de Río Negro Martín Soria y Lorena Villaverde.jpg

También mencionó recordó Villaver “la quita del 10% que les hacía a sus funcionarios cuando era intendente, obligándolos a dejar el dinero en su despacho”, y acusó al diputado de “maniobras inmobiliarias fraudulentas” para favorecer a su familia. Esta primer denuncia fue desestimada en 2020 por la fiscal Julieta Villa por considerar que los aportes del gabinete eran "solidarios" ya que eran “voluntarios” aunque reconoció que el mecanismo desplegado era “desprolijo”.

Cruces dentro y fuera de campaña

Las declaraciones de Villaverde se dan en medio de la campaña para las elecciones del 26 de octubre, cuando Río Negro renovará sus tres bancas en el Senado y dos en Diputados con la Boleta Única de Papel. Allí competirán Martín Soria, candidato de Fuerza Patria; Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza; y Facundo López, por Juntos Somos Río Negro entre otros.

El enfrentamiento entre Villaverde y Soria no es nuevo. En febrero, tras un cruce por los incendios en la Patagonia, el diputado acusó a la libertaria de estar vinculada a causas penales y a su exmarido con el narcotráfico. Ahora, Villaverde sostiene que “él me ataca a mí para ocultar la verdad de todos sus actos de corrupción y hechos de violencia”.